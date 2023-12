Al meer dan 1.700 acties voor De Warmste Week in Brugge: “West-Vlaanderen is nu alde Warmste Provincie”

Op ‘t Zand in Brugge gaat over iets meer dan een week De Warmste Week van start. Met nu al meer dan 1.700 geregistreerde inzamelacties mag West-Vlaanderen zich zonder schroom De Warmste Provincie noemen. “Opvallend veel West-Vlamingen willen zich inzetten. Ook in Brugge: zelfs de politie en de brandweer doen mee”, aldus een trotse burgemeester Dirk De fauw.

In Brugge wordt momenteel alles in gereedheid gebracht voor De Warmste Week, de jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT die van maandag 18 tot en met zondag 24 december plaatsvindt op ‘t Zand. Radiopresentatoren Eva De Roo, Sander Gillis, Sam De Bruyn én Bruggeling Robin Keyaert – de zoon van Ingeborg – maken er een week lang live radio.

Door verzoeknummers te verkopen aan luisteraars zamelen ze geld in voor 287 projecten die geselecteerd werden door de Koning Boudewijnstichting. Daarbij ook 60 West-Vlaamse organisaties die zich inzetten om kinderen en jongeren een veilige plek te geven – het thema van De Warmste Week is dit jaar dan ook opgroeien zonder zorgen. Vorig jaar werd er iets meer dan 5 miljoen euro ingezameld.

Die opbrengst komt er dankzij de vele luisteraars die over het hele land acties opzetten om geld in te zamelen. En vooral West-Vlaanderen loopt warm voor De Warmste Week, want met nu al 1.714 geregistreerde acties doet geen enkele andere provincie beter. West-Vlaanderen is momenteel met voorsprong De Warmste Provincie”, klinkt het bij de VRT. “Momenteel, want nog tot zaterdag 23 december om middernacht kunnen er acties geregistreerd worden.”

Chocomelk van de politie

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) van Brugge is apetrots met het enthousiasme dat er nu al is voor De Warmste Week in zijn stad. “We kregen onlangs van de VRT te horen dat ze er zelf versteld van staan hoeveel acties er al geregistreerd zijn, nog voor de start van het evenement. Er zijn vooral opvallend veel West-Vlamingen die iets organiseren”, vertelt hij.

“Ook de vele diensten van de stad Brugge zetten hun beste beentje voor. Van de politie die warme soep en chocolademelk verkoopt tot de brandweer, die een grote loopwedstrijd organiseert. Iedereen in onze warme en verbindende stad is er mee bezig. Mensen willen zich betrokken voelen en daarom ondernemen heel wat organisaties, van bedrijven tot scholen, jeugdbewegingen tot zelfs politieke partijen, allemaal acties om geld in te zamelen.”

De opbouw van de Warmste Week op ‘t Zand is nu al volop bezig. © Davy Coghe

Op ‘t Zand kan je straks niet alleen een week lang volgen hoe live radio gemaakt wordt, er zijn ook heel wat optredens van grote namen. Elke avond komen tussen 19 en 22 uur artiesten als Coely, Bazart, Pommelien Thijs, Regi en zelfs de Britse ster Tom Odell het beste van zichzelf geven.

Woensdag wordt dan weer een echte hoogdag voor de West-Vlaamse muziekliefhebber, met optredens van Het Zesde Metaal, Brihang en ‘t Hof van Commerce. “We zijn ervan overtuigd dat heel wat mensen naar Brugge zullen afzakken. Zeker nu de namen bekend zijn, voelen we een soort opwinding bij de mensen. Vorig jaar kregen ze in Hasselt 120.000 bezoekers over de vloer, maar dat hopen we te overtreffen”, aldus de Brugse burgervader.

Op alles voorzien

De hulp- en veiligheidsdiensten zijn druk bezig met de nodige voorbereidingen. “Zowel door de grote drukte als door het verhoogde dreigingsniveau in België werd beslist om meer mensen in te schakelen. We zullen de site met camerabewaking in de gaten houden en er zullen politieagenten in uniform én in burger aanwezig zijn.”

“Dat is vooral uit voorzorg, maar ook om bijvoorbeeld de voetgangersstroom te regelen. We willen op alles voorzien zijn en hebben dus verschillende scenario’s klaar liggen. We staan ook stil bij de vraag: wat als ‘t Zand echt bomvol staat? We zijn nog afspraken aan het maken over hoe we dit zullen communiceren en sturen. Hoe dan ook kijk ik vol verlangen uit naar die week”, besluit Dirk De fauw.