Frietrock mikt op 11.000 bezoekers: “Vrijdag wordt topdag”

Met toppers als Camille, Novastar, Wolfgang Flür en The Human League op de affiche wil Clarebout Frietrock zo’n 11.000 bezoekers naar de festivalweide op Ter Waarde lokken. Nieuw dit jaar is de shuttlebus die pendelt tussen het stadscentrum en Ter Waarde en het bekerruilsysteem.

Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 september zal je er ook de beats en bassen van onder andere Bart Peeters, Vive La Fête, Camille, Novastar, Noordkaap, The Human League, Zornik, RHEA, The Sheila Divine en vele andere kunnen horen.

“Volgend jaar willen we een publiekscamping”

“Ik denk dat het een line-up is die mag gezien worden”, zegt Carl Bijttebier, verantwoordelijke voor de boekingen, trots. “Vrijdag hebben we opnieuw een afterwork. Vorig jaar zijn we daarmee gestart en toen hadden we 1.450 bezoekers. Dat viel in de smaak gevallen en de vraag kwam om dat opnieuw te doen, mét Bart Peeters. Alleen is onze tent te klein voor een artiest als Bart Peeters, dus hebben we beslist om de donderdag en vrijdag samen te gooien.”

In eerste instantie was de vrijdag voorzien als bedrijfsevenement. “Ondertussen zitten we aan meer dan 100 bedrijven”, vervolgt Carl. “Maar we kregen heel veel vragen van particulieren die willen komen, dus hebben we het nu ook opengezet voor het grote publiek. Dus we verwachten dat dit onze topavond wordt met 4.500 à 5.000 bezoekers. Zaterdag mikken we op 3.000 bezoekers, de zondag op 3.500. Dat is een beetje hetzelfde als vorig jaar. Voor ons is dat voldoende. Het is niet dat we het grootste publiek ambiëren. Het moet vooral geestig blijven, zowel voor het publiek als voor ons.”

Indrukwekkende show

“Komen er opportuniteiten, dan zullen we ze met beide handen grijpen”, gaat Carl verder. “Dat hebben we ook gedaan voor The Human League, wat toch een mooie naam is om op de affiche te hebben. The Sheila Divine komt speciaal van Amerika en speelt maar twee shows is België. Wolfgang Flür is misschien een minder bekende naam, maar hij is een van de oprichters van Kraftwerk en werkte mee aan Autobahn. Hij zal gedurende een show met indrukwekkende visuals geven.”

Dertiende editie

Het festival is aan zijn dertiende editie toe. “We voorzien dezelfde terreinopstelling als vorig jaar, maar het middengedeelte voor het hoofdpodium valt weg”, zegt voorzitter Patrick Thijs. “De bars zullen aan de zijkanten te vinden zijn. De grootte van het terrein is dezelfde als vorig jaar, want we kregen de opmerking dat de mensen het gezellig vonden dat ze ergens op hun gemak konden zitten aan een tafel om iets te eten en te praten.”

Nieuwigheden dit jaar zijn de shuttlebus en het bekerinruilsysteem. “Er zullen continu twee busjes rondrijden, met opstapplaatsen aan de Menenpoort en aan het station. Ook de fietsenstalling zal er opnieuw zijn. Dat was een groot succes vorig jaar. We werken ook met inwisselen van bekers. De mensen krijgen een jeton als ze binnenkomen. Daarvoor krijgen ze een beker die ze telkens kunnen vullen met drank. Telkens wanneer ze een nieuw drankje willen, moeten ze de beker weer inleveren. Verliezen ze het of gooien ze het weg, dan kost het 1,5 euro extra voor een nieuwe beker. Dat is systeem dat al op veel festivals gangbaar is en heeft het voordeel dat de festivalweide proper blijft.”

Extra terrein

Nog niet voor dit jaar, maar wel in de pijplijn, is een camping voor de festivalgangers die het hele weekend komen en willen overnachten. “We hebben het terrein van Transics erbij gekregen. Een deel van de medewerkers zal daar al overnachten in tenten, maar het is de bedoeling dat het een opstap wordt naar een publiekscamping volgend jaar”, besluit Carl.