Twee weekends WECANDANCE op strand van Zeebrugge: “Meer dan enkel muziek”

In de weekends van 5 en 6 augustus en 12 en 13 augustus vindt de tiende editie van WECANDANCE plaats op het strand van Zeebrugge. Het thema van deze jubileumeditie is ‘Sea, Sand & Sun’. Organisatoren Evelien de Lint en Bart Roman blikken vooruit: “Blij dat we eindelijk eens de broers David en Stephen Dewaele van 2manydjs konden strikken.”

Evelien de Lint (37) ruilde haar carrière bij het modemerk H&M in 2018 in voor een marketingjob bij WECANDANCE, waar zij nu woordvoerder en medeorganisator is. Bart Roman (42) runde nachtclubs in Antwerpen, Gent en Knokke-Heist en baatte een vegan restaurant in Londen uit, voor hij tien jaar geleden het Zeebrugs strandfestival opstartte.

Hoe is het allemaal begonnen?

Bart: “Als medeoprichter van Kitsch Club in Knokke stelde ik elke zomer vast dat er de eerste twee weken van augustus weliswaar enorm veel volk is aan de oostkust, maar dat er niet erg veel te doen is voor de jeugd. Ik had al enkele strandfeesten georganiseerd, maar in Knokke-Heist botsten we snel op onze limieten.”

Missing link

“Ik zocht naar schaalvergroting en kwam zo in 2013 automatisch terecht in Zeebrugge. Ik had er een goed gevoel bij, omdat we van meet af aan goed konden samenwerken met het stadsbestuur. WECANDANCE is elk jaar beter en sterker geworden, het was de missing link in het Belgisch festivallandschap. WECANDANCE is immers meer dan muziek, het is ook fashion en food.”

Woordvoerder Evelien de Lint: “Als je kijkt naar de kleren die nu in de winkels liggen: die zijn qua looks en kleuren een reflectie van ons thema Sea, Sand & Sun.” © WECANDANCE

Evelien: “Als bezoeker trok ik naar de tweede editie in 2014, vier jaar later werd ik lid van het vaste team. Ik leerde Bart kennen toen ik voor het modemerk H&M een stand op het festival opzette. Aanvankelijk deed ik de marketing en de pr voor WECANDANCE, nu mag ik mezelf medeorganisator en woordvoerder noemen.”

Elk jaar pakt WECANDANCE uit met een thema. Hoe vult u deze zomer ‘Sea, Sand & Sun’ concreet in?

Evelien: “Elk jaar in september trekt onze creatieve directeur Laura Praet naar de fashion weeks, die aangeven wat de zomertrends van het daaropvolgende jaar zullen zijn. Als je kijkt naar de kleren die nu in de winkels liggen: die zijn qua looks en kleuren een reflectie van ons thema. Maar pas op, we hanteren geen dresscode voor ons festival. Het staat elke bezoeker vrij om ‘Sea, Sand & Sun’ persoonlijk in te vullen.”

Zandsculpturen

Bart: “Het thema wordt doorgetrokken in de decoratie en de aankleding van ons festival. We nemen het ook letterlijk, want de organisatie WeLoveSand zal zandsculpturen bouwen op ons strand.”

De opstelling van het festival lijkt anders dan vorig jaar. Is dat het gevolg van opmerkingen van strandcabinehouders?

Bart: “Het festivaldorp ligt op dezelfde plaats als de vorige edities en heeft eenzelfde diameter. Na vorig jaar was er een debriefing met de stad, de hulpdiensten en vertegenwoordigers van strandcabinehouders. We hebben toen geluisterd naar de opmerkingen en zochten oplossingen voor bepaalde problemen.”

”Voor de vorige editie was ons opbouwteam bijvoorbeeld iets te ijverig: de duinen werden te snel afgezet, dat was niet volgens de afspraken. De opmerkingen waren toen terecht, maar we hebben dat zo snel mogelijk intern opgelost.”

Afval

“Deze zomer heb ik nog geen opmerkingen gekregen. We zullen de uitstroom van de festivalgangers beter afschermen, zodat niemand meer verdwaalt tussen de cabines. Onze schoonmaakteams zullen extra rondes uitvoeren, om er zeker van te zijn dat er geen afval tussen de cabines verzeilt. We doen er alles aan opdat de strandcabinehouders en de buurtbewoners geen hinder van ons festival ondervinden.”

Bart Roman: “Onze schoonmaakteams zullen extra rondes uitvoeren, om er zeker van te zijn dat er geen afval tussen de cabines verzeilt.” © Anthony Dehez

“Op donderdag 10 augustus is er een gratis barbecue voor de buurt en de strandcabinehouders. Diezelfde dag organiseert Rotary Club Knokke-Oostkust voor het eerst haar jaarlijkse andersvalidenverwendag in ons festivaldorp. 500 mensen met een beperking en 200 begeleiders krijgen de kans om volop te genieten van het festivalterrein, met aangepaste faciliteiten en speciale activiteiten die zijn ontworpen om aan hun behoeften te voldoen.”

De weersvoorspellingen zien er niet zo goed uit voor dit weekend. Is WECANDANCE voorbereid op regen?

Bart: “De enige zekerheid die we hebben is dat Zeebrugge een onvoorspelbaar microklimaat heeft. Afgelopen zaterdag ging het hier stormen, maar vanaf 14 uur hadden we alleen maar zonneschijn. We hebben de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd in onze infrastructuur. Vier van de zeven podia zijn overdekt, net als de food market en de belevingsstanden. Zowel ons festival als onze bezoekers zijn bestand tegen minder goed weer.”

Minister van Leefmilieu Zuhal Demir gebiedt herbruikbare bekers op festivals. Heeft dit gevolgen voor uw festival?

Bart: “Nee, want WECANDANCE gebruikt al negen jaar herbruikbare bekers. Volgens leverancier Ecofest waren wij daarmee een van de eersten in België! Wat betreft duurzaamheid en veiligheid stellen we steeds strengere eisen. We willen niet alleen het afval van de festivalbezoekers beperken, maar ook van onze opbouwcrews.”

Safe space

“Zij krijgen noch blikjes noch petflessen, maar drinken uit waterkranen en citernes frisdrank op tap. Bovendien zorgt Flow Gent voor een safe space in ons festivaldorp, waar bezoekers die overprikkeld worden of seksueel grensoverschrijdend gedrag of discriminatie meemaken, een veilige ruimte en een luisterend oor krijgen.”

Evelien: “We hebben ook deals met De Lijn en NMBS voor extra kusttrams en nachttreinen.”

WECANDANCE hecht veel belang aan lekkere en duurzame voeding. Wat hebt u dit jaar in petto?

Bart: “Boerentrots, een platform van jonge landbouwers, bezorgt de ingrediënten voor heerlijke zuurdesempizza’s van Luca Fabozzi met veel lokale groenten, lekkerder dan in menig restaurant.”

Evelien: “Het Zeeuws familiebedrijf De Oesterij uit Yerseke komt voor onze jubileumeditie ook oesters leveren.”

2manydjs

Bart: “Je hoeft daarbij geen champagne te drinken, want we serveren ook alcoholvrije cocktails aan democratische prijzen. Zelf drink ik al jaren geen alcohol meer.”

Wat mogen de 60.000 bezoekers muzikaal verwachten?

Bart: “Het kruim van de hiphop, techno, desert house en disco. Te veel namen om op te noemen, maar ik ben blij dat we eindelijk de Gentse broers David en Stephen Dewaele alias 2manydjs konden strikken.”

