Cup Concept Belgium uit Gistel schiet evenementensector te hulp met 750.000 herbruikbare bekers

Paniek in festivalland? Veel organisatoren vrezen dat ze bezoekers geen herbruikbare drinkbekers kunnen aanbieden. Nochtans is het sinds 15 juni verboden voor evenementorganisatoren om drank te serveren in de bekende plastic drinkbekers. Cup Concept Belgium uit Gistel schiet de sector te hulp.

Voortaan is het voor organisatoren verboden om dranken te serveren in wegwerpbekers. Toch zullen er heel wat evenementen en festivals zijn waar ze wél nog gebruikt worden omdat organisatoren een uitzondering hebben aangevraagd bij bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). De grootste redenen om die uitzonderingen aan te vragen? Te weinig herbruikbare bekers, geen capaciteit om de bekers op te slaan en geen mogelijkheden om ze genoeg veilig en hygiënisch te reinigen. “Laten dat nu net de punten zijn waar het Gistelse bedrijf Cup Concept Belgium sterk in is”, knipoogt bedrijfsleider Stijn De Meulemeester.

“Kijk, voor organisatoren is het belangrijk dat herbruikbare bekers geen extra werklast meebrengen en dat ze positief bijdragen aan het imago van de organisatie of het evenement”, zegt De Meulemeester. “Naar die vraag hebben we geluisterd. Bij ons kunnen bedrijven en organisatoren terecht voor de aankoop of huur van herbruikbare bekers en het industrieel reinigen van de bekers zodat de organisatie voldoet aan de strengste hygiënische normen. Op die manier moeten ze ook geen extra opslag en voorraadbeheer voorzien. Wij staan namelijk in voor de eigen logistiek met stockagemogelijkheden en diensten ter plaatse.”

Succes

Bij Cup Concept kunnen kwalitatieve herbruikbare bekers gehuurd worden vanaf 2.000 stuks. “De bekers worden binnen de 48 uur na gebruik opgehaald zodat bacteriën geen kans krijgen”, aldus De Meulemeester. “Op de agenda staan onder meer de Bierfeesten in Oudenaarde, Feest in ’t Park in Brugge, Rock for Specials in Evergem, de Kevin De Bruyne Cup in Drongen, tal van gemeentelijke evenementen en de Vlasmarkt, Trefpunt en het Baudelopark op de Gentse Feesten”, toont de zaakvoerder aan. “We hebben geïnvesteerd in een nieuwe wasstraat als aanvullende oplossing om te kunnen voldoen aan de vraag naar de huur en reiniging van herbruikbare bekers. Met deze investering versterken we onze troeven: topkwaliteit, gebruiksgemak en logistieke ondersteuning.”

“De bekers kunnen meer dan honderd keer gebruikt worden”

“De bekers kunnen meer dan honderd keer gewassen en gebruikt worden”, aldus Cup Concept. “Een belangrijk aandachtspunt in het gebruik van de bekers is de reiniging en het drogen. Met het oog op een optimale hygiëne en duurzaamheid is een industriële wasbeurt na een evenement een must. Dat kunnen we in elke provincie via maatwerkbedrijven en nu dus ook in onze eigen industriële wasstraat in Gistel. Onze installatie is complementair en geeft ons extra capaciteit en flexibiliteit”, stelt Stijn De Meulemeester. “Met de huidige stock van meer dan 750.000 bekers zijn we klaar voor de toekomst. De aanvragen komen vlot binnen, maar we adviseren de organisatoren tijdig te reserveren”, klinkt het nog.

Eigen productie

In 2019 werd Cup Concept Belgium opgericht als het Belgisch filiaal van Cup Concept, dat marktleider is in Duitsland. Alles is in eigen beheer met ook eigen productie en bedrukking.