De festivalzomer van… (3): straattheaterduo Kartje Kilo: “Nieuwe act tijdens Dranouter”

In ‘De festivalzomer van…’ blikken we de komende zes weken vooruit naar de festivalzomer met mensen voor wie dit een hoogtepunt van het jaar is. Deze week is het aan straattheaterduo Kartje Kilo.

Kartje Kilo is de jongste jaren uitgegroeid tot een begrip in de straattheaterwereld. Ook de komende weken is de agenda goed gevuld. Voor ze naar de Beekse Bergen trekken voor hun act op Best Kept Secret Festival konden we Johan en Wouter nog strikken. Plaats van afspraak was, hoe kon het ook anders, up café.

Zonnebatjes

Johan Feys (48) en Wouter Sinaeve (49) komen allebei uit Ieper. Johan is leerkracht in het College van Ieper en Wouter is educatief medewerker bij de Ieperse musea. In zijn vrije tijd is Johan veel met muziek bezig en is Wouter een voetbalfanaat. Verder gaat heel veel tijd naar hun gezamenlijke passie: Kartje Kilo. Het verhaal ontstond 19 jaar geleden op de Zonnebatjes. “Lieven Calis, een gemeenschappelijke vriend, heeft ons destijds samengebracht”, herinnert Johan zich. “We speelden toen op de Zonnebatjes en waren met drie. Ook Kurt Maes, een vriend van de speelpleinwerking, deed mee. Kurt en ik waren al bekend als de Gezellige Guido’s. Kurt woont echter in Boortmeerbeek en hij besliste om het bij die ene keer te houden. Ik weet nog goed dat Wouter tijdens de Zonnebatjes zich niet goed voelde, maar hij spartelde er zich toch door. De eerste act van Wouter en ik kwam er tijdens de Belcanto Classic. Reporter Marc Desender spoorde ons toen aan om een naam te hebben, want die hadden we toen nog niet. Uiteindelijk kozen we toen het West-Vlaams voor 250 gram: Kartje Kilo.” In de loop der jaren evolueerden hun acts. Tegenwoordig zijn Vruchten der Aarde, The Grass and The Furious en Radio Mano Sport hun bekendste. “We kwamen al op zodanig veel plekken en die avonturen zorgen telkens voor inspiratie”, pikt Wouter in. “Een nieuwe act in elkaar steken, doe je trouwens niet op bestelling. We leggen de lat ook steeds hoger. Naast de acts zijn er nog muzikale zijprojecten met recent nog ons themalied Up Café voor het Weekend van het Volkscafé.”

Bij de Noorderburen

Intussen zijn ook festivals een deel van de agenda geworden. De voorbije weken was Kartje Kilo present op Klomppop in Nederland en op het Langemarkse Koffiefestival. Johan: “In het begin was het onze droom om ooit eens op de affiche van Dranouter te prijken en intussen zijn we daar uitgegroeid tot vaste waarde. Komend weekend volgt Best Kept Secret Festival. In Nederland komen we de laatste jaren wel vaker. Ons verdere festivalschema ziet er als volgt uit: Zwarte Cross, Festival Dranouter, Pukkelpop en Highlight Festival. Meestal brengen we bestaande acts, maar voor Dranouter zijn we met iets nieuws bezig. Het Feestcomiteit Dikkebusstraat is verleden tijd. Het zou fijn zijn om ook ooit eens op een metalfestival à la Graspop, Ieperfest of Alcatraz te staan met Kartje Kilo. De zomer is verder nog gevuld met andere grote evenementen zoals de Heksenstoet. We gaan er ook even tussenuit met ons gezin, want we mogen niet vergeten dat we zonder hun steun niet veel zouden zijn.”

Nazareth

Na hun optredens stoppen ze steevast nog in het tankstation van Nazareth. Intussen zorgden Johan en Wouter voor een ware Nazareth-community op Facebook. Wouter: “Het is zot hoe dit nog elke dag groeit. We werden daar zelfs al aangesproken door fans die starstruck waren. Het zorgt ervoor dat bepaalde mensen ons enkel hiervan kennen en dat maakt het wel tof.” Volgend jaar volgt dan een jubileumjaar. “Onze 20ste verjaardag willen we niet zomaar voorbij laten gaan en we zouden graag een nieuwe act brengen tijdens de Gevleugelde Stad in april. De andere feestelijkheden kan onze godfather Lieven Calis misschien organiseren”, besluiten Johan en Wouter met een knipoog.

Volg Kartje Kilo op Facebook, Instagram en TikTok.