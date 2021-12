December Dance niet geschrapt

Alle voorstellingen van December Dance – de hoogmis in Vlaanderen voor hedendaagse dans in het Cultuurcentrum en het Concertgebouw in Brugge – vinden plaats, zoals gepland. We waken nauwgezet op de veiligheid in coronatijd”, zegt Sarah Vermeulen in naam van het dansfestival.

Vandaag maandag 6 december zijn de verstrengde coronamaatregelen ingegaan die de overheid vrijdag 3 december bekend maakte. De voorstellingen van December Dance kunnen met een maximum van 200 personen in de meest veilige omstandigheden doorgaan.

Voor grote voorstellingen (waar meer dan 200 personen verwacht worden), worden alle tickethouders persoonlijk en zo snel mogelijk gecontacteerd. Zij zullen hun tickets kunnen teruggeven via de accountomgeving op de website of de ticketwaarde doneren.

Er waren al 4.000 tickets verkocht voor dit twaalf dagen durend festival, dat nog tot 12 december loopt. Waar mogelijk wordt de voorstelling terug in verkoop geplaatst voor de maximale capaciteit van 200 personen. Hierbij geven de organisatoren eerste kans aan vroegere tickethouders om nieuwe tickets te kopen. Dans in Brugge gelooft erin hiermee een faire oplossing te bieden voor alle betrokkenen.