Vader die zijn dochters vermoordde blijft afwezig op begrafenis

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van Chris V. uit Waardamme met een maand verlengd. De man vermoordde vorige week zijn twee dochtertjes van vijf en acht jaar oud. Volgens zijn advocaat beseft de man dat er voor hem geen plek is op de begrafenis van de meisjes. Die vindt plaats op vrijdag 25 november om 10 uur in de kerk van Ruddervoorde.

De feiten speelden zich af op 16 november in een hoeve langs de Sijslostraat in Waardamme, een deelgemeente van Oostkamp. De levenloze lichamen van de slachtoffers werden woensdag iets na 20 uur aangetroffen in de woning van hun vader. Chris V. was op dat moment spoorloos, maar kon later die avond toch ingerekend worden. De verdachte was met zijn wagen tegen een paal beland.

Het is momenteel nog niet duidelijk hoe de jonge meisjes van het leven werden beroofd. Over de precieze omstandigheden doet het Brugse parket voorlopig ook geen uitspraken. De vader van de slachtoffers legde wel onmiddellijk bekentenissen af. De echtscheiding met de moeder van zijn dochters zou aan de basis van de feiten gelegen hebben. V. zou gevreesd hebben dat hij de kinderen te weinig zou zien. Zijn ex-partner had enkele maanden voor de moorden een punt achter de relatie gezet.

Dubbele moord

Chris V. werd vrijdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Na een uitgebreid verhoor besliste die om hem aan te houden op verdenking van dubbele moord. Dinsdag oordeelde de raadkamer dat de verdachte minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven. De verdediging drong ook niet aan op zijn vrijlating.

Volgens meester Frederiek Wauters heeft zijn cliënt veel spijt van zijn daden, maar op de inhoud van het onderzoek gaat de verdediging niet in. V. zou in de gevangenis voor zijn eigen veiligheid in een speciaal regime zitten. De verdachte dringt er niet op aan om vrijdag aanwezig te kunnen zijn op de begrafenis van zijn dochters.