Familiedrama in Oostkamp: vader die dochtertjes van 5 en 8 jaar doodde is aangehouden

Het parket bevestigt dat woensdag in de vooravond in Waardamme (Oostkamp) de levenloze lichamen werden aangetroffen van twee kinderen van 5 en 8 jaar. De twee meisjes zouden door hun vader om het leven zijn gebracht, hij werd werd naderhand aangetroffen en gearresteerd. Vrijdag werd hij aangehouden.

De speurders voeren ook onderzoek in de vakantiewoning. © LK

Het drama speelde zich gisteravond af in een boerderij met vakantiewoning in de Sijslostraat. De twee meisjes van vijf en acht jaar oud waren bij hun vader Chris V. Wat er exact gebeurd is, wordt nog onderzocht. Het waren uiteindelijk de buren die alarm sloegen nadat ze een verontrustend bericht van de vader op sociale media hadden gezien.

De weg werd woensdagavond hermetisch afgesloten. © GS

Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze beide kinderen dood aan. Van de vader was geen spoor. Met behulp van hondenteams werd een zoekactie opgezet. De vader werd naderhand aangetroffen en gearresteerd. De man was al een tijdlang verwikkeld in een echtscheiding met de moeder van de twee slachtoffertjes.

Het onderzoek loopt onder leiding van de onderzoeksrechter. Het parket van West-Vlaanderen wil voorlopig niet verder communiceren in het belang van het onderzoek.

Vrijdagavond liet het parket weten dat de man aangehouden is. “ Het parket kan bevestigen dat de verdachte van de feiten in Oostkamp door de onderzoeksrechter aangehouden is op verdenking van moord. Verder zal geen commentaar gegeven worden”, klinkt het.

De speurders kammen ook het veld achter de woning uit. © LK