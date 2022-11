De Kiem herdenkt Maud en Ona met wafels en chocolademelk

Na een pakkende uitvaartdienst deze voormiddag in de Sint-Eligiuskerk van Ruddervoorde, waar enkel de klasgenootjes van Maud en Ona aanwezig waren, kwamen alle leerlingen en kleuters van de Vrije Bassischool De Kiem samen voor een herdenkingsmoment.

Het overlijden van Maud (8) en Ona (5) heeft een zeer zware impact gehad op de volledige Basisschool de Kiem. De twee zusjes werd woensdag 16 november door hun papa om het leven gebracht. Om alle kinderen de kans te geven om samen afscheid te nemen van de twee medeleerlingen kwamen alle leerlingen en kleuters in een grote cirkel rond een aantal herinneringen staan op de speelplaats van de school. Meester Geert Denoo, die samen met priester Rik Verbeke de uitvaartdienst leidde in de kerk, las ook het gedicht voor van de vlinders als nagedachtenis aan Maud en Ona. Na een paar liedjes werden enkele ballonnen losgelaten met daaraan een kaartje met de namen Maud en Ona. Gelijktijdig bliezen de leerlingen van het zesde leerjaar zeepbellen. Toen de ballonnen wegvlogen vroeg priester Rik aan alle kinderen om Maud en Ona uit te zwaaien. Tijdens deze korte herdenking zagen we ook dat het voor veel aanwezige ouders en kinderen weer lastig was om de zinloze dood van twee jonge meisjes een plaats te geven.

Wafelbak

Nadien werden alle kleuters en leerlingen getrakteerd door het oudercomité op wafels en chocolademelk. De wafels waren een verwijzing naar Maud die zeer graag wafeltjes bakte, iets wat ook te zien was op foto’s tijdens de plechtigheid in de kerk deze voormiddag. Daarmee werd een zeer zware en moeilijke periode afgesloten in de Basisschool De Kiem en kunnen de kinderen het zware verlies verder verwerken met de steun van het volledige team van De Kiem. “Maar we zullen Maud en Ona nooit vergeten. Ons rouwhoekje op de school zal nu vervangen worden door een plaats waar Maud en Ona constant zullen herinnerd worden. Ona en Maud blijven leerlingen van De Kiem, voor altijd”, besluit directrice Machteld. De herdenking van deze namiddag werd opgenomen om aan de mama van Maud en Astrid te overhandigen. (GST)