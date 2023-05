Moordende boer heeft een nieuwe advocaat (en dat is geen toeval)

Chris Vanhaverbeke, de 45-jarige landbouwer die in november vorig jaar zijn twee dochtertjes om het leven hielp, heeft een nieuwe advocaat. West-Vlaanderens meest ervaren assisenpleiter Kris Vincke staat de man nu bij.

Het is ondertussen al de derde advocaat voor Chris Vanhaverbeke uit Waardamme bij Oostkamp. Bij zijn arrestatie en in de eerste weken na de dubbele moord liet de man zich bijstaan door Frederiek Wauters uit Roeselare. Hij werd daarna opgevolgd door Jean-Luc Cottyn, voormalige openbaar aanklager en voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie. In de praktijk was het vooral Cottyns dochter Virginie, lange tijd de sidekick van Jef Vermassen op het hof van assisen, die Chris Vanhaverbeke ging bezoeken in de gevangenis.

Tussen Cottyn en de moordende boer moet er een kink in de kabel gekomen zijn. Vanhaverbeke was ook niet de makkelijkste cliënt. Zo bleef de man vanuit de gevangenis kwetsende brieven schrijven naar zijn ex-vrouw, de moeder van de twee vermoorde meisjes. In de brieven verweet hij haar onder meer dat ze de aardappelen, die nog op het veld stonden op het moment van de feiten, aan een te lage prijs zou verkocht hebben. Ondanks aandringen van Cottyn, kon Vanhaverbeke het niet laten om zijn ex-vrouw te tergen.

Maud en Ona, de twee meisjes die in november door hun vader vermoord werden in Waardamme. (gf)

Nu heeft de landbouwer dus advocaat Kris Vincke, zelf een boerenzoon, onder de arm genomen. Vincke is in West-Vlaanderen de man met de meeste assisenprocessen op zijn naam. De voorbije jaren is hij niet weg te slaan uit het assisenhof en treed hij zowel beschuldigden als burgerlijke partijen bij. Vanaf vrijdag neemt hij de verdediging op van Tom Debaillie, die beschuldigd wordt van de moord op zijn eigen vader Frans, drie jaar geleden in Kortrijk.

Dat Vanhaverbeke voor Vincke kiest, is geen toeval. De advocaat is niet alleen de meest ervaren West-Vlaamse assisenpleiter, hij is ook de advocaat die op een meesterlijke manier van een monster terug een mens kan maken. Zijn pleidooien zijn doorspekt met humor en parler-vrai, op maat van juryleden die nog nooit een wetboek van dichtbij zagen. Geen ellenlange redevoeringen met citaten in het Latijn of juridische spitsvondigheden maar gewone klap, gezond boerenverstand en een beetje christelijk mededogen: ziedaar het recept-Vincke.

Mantel der liefde

Dat levert op. Vraag dat maar aan Jordy V., die in februari 2021 terecht stond voor de moord op zijn liefdesrivaal Bjorn De Vrieze uit Tielt. Op een laffe en koelbloedige manier had Jordy V. zijn slachtoffer met een kruisboog een pijl door het hoofd geschoten. Toen uren later het nieuwsgierige publiek aan het politielint verzamelde op de plaats-delict, stond V. daar doodleuk bij. Tijdens het proces reageerde de jongeman emotieloos. En toch slaagde Kris Vincke erin om in een urenlang pleidooi sympathie op te wekken bij de jury voor zijn cliënt. “Bied hem de mantel der liefde aan. Jordy is geen koelbloedige moordenaar. Hij heeft wel als ontregelde persoon een koelbloedige daad gesteld”, pleitte hij. Het pakte: Jordy V. kreeg 18 jaar cel en kan volgend jaar al terug vrij komen.

Ook voor slachtoffers haalt Vincke alles uit de kast. Zo schrok hij er tijdens zijn pleidooi op het proces tegen de moordende bodybuilder Alex Dean niet voor terug om de viervoudige moordenaar uit te dagen. “Toon in uw laatste woord toch eens dat u de ballen hebt om de waarheid te zeggen. We weten dat ze gegroeid zijn sinds u in de cel geen anabolen meer kunt nemen”, pleitte hij cynisch.

Levenslang

No nonsense, dat is het devies van Kris Vincke, en als het even kan: graag de waarheid. ‘Veritas est iustitia mater’, de waarheid is de moeder van de gerechtigheid, hangt in zijn kantoor. “Ik heb graag dat een cliënt mij de waarheid vertelt. En het moet persoonlijk klikken. Je botst soms op zaken die zodanig gruwelijk zijn dat je je afvraagt wat je er nog mee kan doen. Dan ben ik eerlijk tegen een cliënt en zeg ik hem dat hij er rekening moet mee houden dat een levenslange gevangenisstraf bijna onvermijdelijk is”, zei Vincke in een interview met deze krant. Of dat ook zijn advies aan Chris Vanhaverbeke zal zijn, zal moeten blijken.