Landbouwer die zijn beide dochters verstikte in Waardamme nu ook verdacht van moordpoging op hun moeder

De 44-jarige landbouwer uit Waardamme die in de cel zit voor de moord op zijn beide dochters, wordt nu ook verdacht van poging tot moord op zijn ex-vrouw. Chris Vanhaverbeke knipte in de woning de kabels aan de elektriciteitskast door, vermoedelijk in een poging om de moeder van Maud (8) en Ona (5) te elektrocuteren bij haar thuiskomst.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in het gerechtelijk onderzoek naar de gruweldaden van Chris Vanhaverbeke in Waardamme. Op 16 november bracht de 44-jarige aardappelteler zijn beide dochtertjes Maud (8) en Ona (5) door verstikking om het leven. Maar volgens de speurders wou hij het daarbij niet laten.

Het onderzoek wees immers uit dat Vanhaverbeke voor zijn vlucht een bundel kabels aan de elektriciteitskast had doorgeknipt. Om 18 uur belde hij vervolgens zijn ex-vrouw op om te zeggen wat hij met de kinderen van plan was. De speurders vermoeden nu dat Vanhaverbeke hoopte dat zijn ex in paniek naar huis zou rijden en in de pikdonkere woning aan de zekeringen zou beginnen prutsen. Als ze daarbij de doorgeknipte kabels aanraakte, zou ze geëlektrocuteerd worden. Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen of dit fataal had kunnen zijn.

Zoektocht bemoeilijken

De moeder reed evenwel niet in paniek naar huis maar verwittigde via haar advocaat de politie, die de kinderen aantrof. Uiteindelijk raakte niemand de kabels aan. Chris Vanhaverbeke stelt dat hij de kabels enkel doorknipte om de zoektocht naar de kinderen te bemoeilijken, niet om zijn ex te doden. Maar vermoedelijk kwamen die beweringen tijdens de reconstructie halfweg december op losse schroeven te staan. Kristiaan Vandenbussche, de advocaat van de moeder, bevestigt de nieuwe ontwikkelingen. “Maar gelet op het geheim van het onderzoek kan ik geen verdere details prijsgeven.”

Dinsdag verschijnt Chris Vanhaverbeke opnieuw voor de raadkamer. Die moet oordelen over zijn verdere aanhouding. (AFr)