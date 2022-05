Burgerlijke partij zet foltering van Jeroen Verstraete in de verf

Op het assisenproces tegen Alexander Dean (29) heeft meester Natalie Aernoudts in haar pleidooi de gruwel van de feiten op Jeroen Verstraete (39) benadrukt. De advocate van de nabestaanden van de Gentenaar merkte op dat de hobbyfotograaf acht uur lang werd gefolterd door de beschuldigde. Ook de lange aanloop naar de vier moorden kwam aan bod.

De advocate van de nabestaanden van Jeroen Verstraete (39) hekelde vooral de houding van de beschuldigde. “Men heeft aangekondigd dat hij zijn verantwoordelijkheid zou nemen, maar ik heb daar helaas nog niet veel van gemerkt”, aldus meester Natalie Aernoudts. Dean beweerde onder andere dat Maïlys Descamps (18) door de hobbyfotograaf zou zijn verkracht. “Stop ermee om het mes nog wat dieper te duwen en te spuwen op het graf van de slachtoffers. Die mensen verdienen spijt en excuses.”

Voorbedachten rade

Volgens meester Aernoudts handelde Alexander Dean duidelijk met voorbedachten rade. Zo ging hij in de weken en maanden voor de feiten meermaals op verkenning naar de woning van Jeroen Verstraete. Bij de tweede inbraak werd zijn fotomateriaal vernield en werd op meerdere plaatsen in de woning geürineerd. “Last but not least wordt er in het bed van Jeroen een mes geplant ter hoogte van de hartstreek.” Dean had toen ook enkele dreigende briefjes achtergelaten.

Meester Natalie Aernoudts. © KURT DESPLENTER BELGA

Op 24 juli 2017 trok de beschuldigde opnieuw naar de woning in Sint-Amandsberg. Verstraete werd neergeslagen met een honkbalknuppel, waarna hij zichzelf moest uitkleden en knevelen met tape. Daarna volgde volgens meester Aernoudts een foltering die acht uur duurde. Zo mocht het slachtoffer volgens Dean nog kiezen hoe hij wilde sterven. “Hij had op elk ogenblik de kans om van zijn gruwelijk plan af te zien, maar heeft dat niet gedaan. Als toppunt van sadisme fluistert hij de stervende Jeroen in het oor: ik ben hier.” De advocate van de familie Verstraete merkte op dat ze tijdens de wedersamenstelling bevestigde dat het ook om foltering ging. Daarom stelde ze in de raadkamer en in de KI met succes voor om Dean ook daarvoor naar het assisenhof te verwijzen.

Daarnaast vergeleek meester Aernoudts de levens van Jeroen Verstraete en Maïlys Descamps, die allebei een woelige periode achter de rug hadden. “Hun paden kruisten elkaar toen Maïlys net geen 17 jaar oud was. En ze was ook rijper voor haar leeftijd.” Met de pikante fotoshoots was volgens de advocate dan ook niets mis. “Geen enkel fotomodel heeft hier een slecht woord gesproken over Jeroen.”

Lessen trekken

Ten slotte hoopt de burgerlijke partij dat lessen zullen getrokken worden uit deze zaak. “Laat ons leren om elk signaal van stalking serieus te nemen en aan te klagen op een manier die door niemand kan genegeerd worden.” Daarbij werd gewezen naar de eerdere bedreigingen door Alexander Dean. “Alexander Dean had dan eigenlijk meteen gearresteerd moeten worden. Of hij had minstens door het gerecht op zijn verantwoordelijkheden moeten gewezen zijn.”

Meester Virginie Cottyn. © KURT DESPLENTER BELGA

Ook meester Virginie Cottyn stond stil bij het stalkingsgedrag van de beschuldigde. Voor de advocate van de peter van Maïlys drukt Dean het veel te eufemistisch uit als hij stelt dat hij haar wilde beschermen. “Het is hij daar die niet kon verdragen dat Maïlys een leven zou uitbouwen zonder hem. Hij kon haar niet loslaten en besloot dan maar dat zij en drie andere mensen het leven moesten loslaten.” Na de definitieve relatiebreuk in mei 2017 begon de Nederlander zijn ex-vriendin ook duidelijk te bedreigen. In een chatbericht gaf hij aan een kameraad ook volmondig toe dat hij van plan was om Maïlys te vermoorden. “Vanaf dan zien we de kroniek van een aangekondigde dood. Hij wist dat de relatie over was en dat Maïlys nooit meer de zijne zou zijn.”

Internering

De verdediging suggereerde tijdens het proces een mogelijke internering van de beschuldigde. Meester Cottyn merkte op dat de verdediging nooit een tegenexpert aanstelde, terwijl de gerechtspsychiaters hem wel degelijk toerekeningsvatbaar verklaarden. “De beschuldigde is niet gek, hij is gewoon slecht. Geen greintje spijt. Geen greintje echte emotie voor een ander heb ik mogen waarnemen. Maar wel watervallen voor zichzelf.” De advocate van de burgerlijke partij verweet Dean ook dat hij voortdurend naar de grond blijft staren. “Zelfs toen Maïlys haar broertje Maël u gesmeekt heeft, dan nog vertikt u het om dat kind aan te kijken.”

Woensdagochtend komt de advocaat van de moeder van Maïlys nog aan het woord. (Belga)