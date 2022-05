Alexander Dean krijgt levenslang voor viervoudige moord en foltering

Alexander Dean, de 29-jarige bodybuilder uit Varsenare die in de zomer van 2017 vier moorden pleegde in Gent en Moere en één van zijn slachtoffers ook folterde, is door het hof van assisen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Het hof legde hem ook bijkomend een terbeschikkingstelling van 10 jaar op.

Woensdagavond had de jury Alexander Dean al schuldig bevonden aan de moorden op de Gentse fotograaf Jeroen Verstraete (39) en op zijn ex-vriendin Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Marie-José Vanleene (64) en Gery Cappon (68). Ten aanzien van de fotograaf aanvaardde de jury ook dat er sprake was van foltering.

Aanklager Serge Malefason vroeg daarop donderdag de zwaarst mogelijke straf voor Alexander Dean: levenslang en daarbovenop de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor de maximale termijn van 15 jaar. De verdediging vroeg bij monde van advocaat Johan Platteau om enige mildheid. De raadsman stelde dertig jaar celstraf voor, met eventueel daarbovenop de terbeschikkingstelling.

Later meer.