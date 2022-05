Bodybuilder in zijn laatste woord: “Ik schaam me kapot”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, gaat de jury nu in beraad over de schuld. Alexander Dean kreeg voordien het laatste woord. “Ik schaam me kapot om hier te staan”, zei hij.

“Staat u eens recht, u hebt het laatste woord”, maande voorzitter Willem De Pauw de beschuldigde aan. Twijfelend stond Alexander Dean recht. Hij zuchtte diep. “Wat kan ik nog zeggen? Tegen wie kan ik het zeggen? Ik wil zeggen dat ik mij kapot schaam om hier te staan vandaag, dat jullie allemaal door mij hier zijn moeten komen, welk leed ik jullie heb aangedaan. Het enige wat ik kan zeggen is dat het me spijt. Als ik de tijd kon terugdraaien, zou ik het doen. Maar ik kan dat niet. Het spijt me”, sprak hij, met de blik naar beneden. Nadien draaide hij de microfoon van zich weg en ging opnieuw zitten.

Voordien waren de replieken gehouden. Procureur Serge Malefason kreeg als eerste het woord. “Hier is een truc van de foor toegepast door de verdediging. Men valt de psychiaters aan, trekt een andere conclusie en vraagt dan of zij die conclusie onderzocht hebben. Zo werkt het niet. De psychiaters lezen het dossier, onderzoeken de beschuldigde in de gevangenis en wonen de verhoren en reconstructies bij. Die drie dokters, geneesheren met een specialisatie in de psychiatrie, hebben hun werk gedaan”, klonk het.

Aanklager Serge Malefason. (foto LK)

De procureur betwiste dat Alexander Dean suïcidaal of depressief was. “Die zelfmoordplannen, dat was een wapen van hem om mee te dreigen en mensen te manipuleren. En depressies, tja, hoeveel zitten er in de gevangenis met vrolijke gevoelens? Niet veel, denk ik. Hij kende goed het verschil tussen goed en kwaad”, zei de procureur.

Iets lekkers

Jef Vermassen nam over en richtte zich tot advocaat Brecht Horsten van de verdediging. “Ik denk dat gij te jong zijt om iets af te weten van depressies. Een depressieve mens is een mens met een tekort aan energie. Die blijft in zijn bed liggen, of in zijn zetel. Die is lusteloos en diep ongelukkig. Kijk nu eens hoe meneer hier stapt nadat hij vier mensen vermoord heeft. Hij heeft honger! Hij wil iets lekkers eten! Hij zegt dat hij op een mooi plaatsje wou sterven. Maar iemand die echt suïcidaal is, kan het zich niet schelen of dat een mooi plaatsje is. Zelfs een stervende poes steekt zich weg”, pleitte Jef Vermassen.

Advocaat Jef Vermassen. (foto LK)

Hij kwam op de discussie over foltering, die betwist wordt door de verdediging. “Stel u eens in die mens zijn schoenen. Die zit daar vast getapet, moet als een kangoeroe naar de wc wippen en wordt acht uur lang geconfronteerd met zijn nakende executie. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, dat iemand zo sadistisch en cynisch is. Als je slachtoffer vraagt om het rugzakje van zijn dochter uit zijn auto te halen en aan de voordeur te zetten, zodat ze niet zou binnen komen en je lijk zien, dan moet je toch beseffen dat je een meisje haar papa aan het vermoorden bent. Als dit geen folteren is, dan moeten we dat uit het wetboek halen”, pleitte meester Vermassen.

Sluwe man

Hij gaf toe dat therapie voor sociopaten kan lukken. “Soms, heel soms. Maar de resultaten blijven gering en het recidivegevaar blijft drie keer zo hoog als bij gewone criminelen. En: je moet openstaan voor therapie. Beseffen dat je verkeerd was. Maar hij blijft zeggen dat hij Maïlys wou beschermen. De PSD, de psychosociale dienst in de gevangenis, heeft een verslag over hem geschreven. Moeilijk in te schatten, noemen ze hem. Een sluwe man, die in raadsels spreekt. Hij komt manipulatief over, zeggen ze over hem. Dat wordt moeilijk, die therapie. Hij wil geen boetedoen, met zijn paternoster rond zijn hals, hij wil zo snel mogelijk uit de gevangenis weg”, sneerde de advocaat.

Hoop

Meester Vermassen keerde ook even terug op het pleidooi van Brecht Horsten, de advocaat van Alex Dean. “U hebt dat hier goed gedaan en als ik plaats maak, mag u mijn plaats innemen”, gaf Jef Vermassen zijn jonge confrater een compliment. “Maar u hebt gezegd dat het enige wat een mens nodig heeft hoop is. Maar wat heeft uw cliënt gedaan met de slachtoffers? Hij heeft ze alle hoop ontnomen”, klonk het.

Advocaten Brecht Horsten en Johan Platteau. (foto LK)

“Het klopt dat de psychiaters zich op meer baseren dan op de moraliteit. Maar tijdens het verhoor bij de onderzoeksrechter viel de psychiater in slaap en op de reconstructie was hij te laat”, sneerde Brecht Horsten in zijn repliek. “Ik weet inderdaad op mijn jonge leeftijd niet wat een depressie is. Maar ik weet het wel uit mijn omgeving. Het moet verschrikkelijk zijn. Een zwarte tunnel waarin je het licht niet ziet en zelfs niet weet of het ooit nog terugkomt”, pleitte hij.

Zwavelzuur

Ook over de foltering bleef hij volhouden dat dit bij Jeroen Verstraete niet het geval was. “Ik kan begrijpen dat je denkt dat het erg moet geweest zijn voor die mens, maar is dat folteren in de juridische zin van het woord? Er zijn nog twee stappen daaronder: mensonterende en onmenselijke behandeling. Is wat hier gebeurd is het equivalent van zwavelzuur in iemands gezicht gooien? Ik denk van niet”, zei meester Brecht Horsten.

Hij hield vol dat Alexander Dean geen narcist en geen psychopaat was. “Hij had empathie voor Jeroen Verstraete. De foto van zijn vader, hij heeft hem daar gezet op Jeroen Verstraetens vraag. Die rugzak uit de koffer halen, hij doet het. Omdat Jeroen het gevraagd heeft. Zelf had hij daar geen belang bij. Dat is empathie”, pleitte de advocaat.

Lange straf

Volgens de raadsman heeft de bodybuilder wel degelijk spijt en schuldinzicht. “U heeft de voorbije weken gezien dat hij wel degelijk weet dat hij fout was. Is het oprecht of niet, daar kan je over discussiëren. Ik denk dat wel. Hij noemt zichzelf een idioot, terwijl de nationale pers hier zit. Een echte narcist kan zichzelf niet relativeren, maar hij noemt zichzelf een idioot. Ook de aalmoezenier van de gevangenis heeft gezegd dat hij een evolutie doorgemaakt heeft. Ik zeg niet dat hij hier morgen moet vrijgelaten worden. Hij weet dat hij een lange straf zal krijgen en hij zal die tijd gebruiken om aan zichzelf te werken”, zei de advocaat.

De jury trekt zich nu terug om zich te beraadslagen over de schuldvragen. Een arrest wordt in de late avond verwacht.