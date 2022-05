Aanklager vordert zwaarst mogelijke straf: “Hij is blijvend gevaarlijk”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die woensdagavond schuldig verklaard is aan viervoudige moord en foltering, heeft procureur Serge Malefason de zwaarst mogelijke straf gevraagd: levenslang én daarbovenop 15 jaar terbeschikkingstelling. “Ik wil niet dat er nog één iemand sterft door iemand als Dean”, klonk het.

Openbaar aanklager Serge Malefason richtte zich vooreerst tot de jury. “U hebt met uw oordeel aangegeven dat de dood van Gery Cappon en Marie-José Vanleene geen geval van wrong time, wrong place was. En dat Jeroen Verstraete in onmenselijke omstandigheden om het leven is gebracht. Vandaag moet ik samen met u op zoek naar een passende straf voor Alexander Dean. Omdat het gaat om gruwelijke feiten kan alleen een zware straf volgen. De verdediging zegt dat ik maatschappelijke wraak neem en dat ik een bloeddorstig man ben. Maar de enige bloeddorstige man zit in de beschuldigdenbank”, opende de aanklager zijn requisitoir over de straf.

Mededogen

De procureur betwist dat deze zaak in sé eenvoudig is. “Alsof men het debat over de schuld kon overslaan. Maar ik wou de visie van die man (doelt op Alex Dean, LK) op de feiten kennen. En wat heeft hij gezegd in het dossier? Dat hij Jeroen Verstraete eigenlijk nog harder had moeten aanpakken. Dat hij nog mededogen heeft getoond. Dat is niet zo. Maar hij zal hij wel om mededogen vragen”, anticipeerde de procureur op het pleidooi van de verdediging straks.

Slachtoffer Jeroen Verstraete. (gf)

Een straf moet het leed verzachten, vindt de procureur. “Maar je kan Maïlys, Gery, Marie-José en Jeroen niet terugbrengen. Dat gaat niet, hoezeer we het ook zouden willen. Een straf moet ook boetedoening zijn. Maar dan moet je tot inkeer gekomen zijn. En dat is hier niet het geval. Hij vindt nog altijd dat de moord op Jeroen Verstraete gerechtvaardigd is. Dat Jeroen een monster was. Alexander Dean heeft geen greintje schuldbesef”, klonk het. Een straf moet ook ontradend werken, klinkt het. “Ook naar de samenleving toe. Die moet beschermd worden. Alexander Dean had twee motieven: de keiharde wraak die hij wou nemen op Jeroen Verstraete. Een man die hem niets misdaan had en die acht uur lang psychisch en fysiek mishandeld werd en dan een dolksteek in zijn hart kreeg”, klonk het.

Gevaarlijk

Het tweede motief van Alexander Dean noemde de procureur het ‘bezitsmotief’. “Als ik haar niet kan hebben, kan niemand haar hebben. Dat was zijn idee. Voor de moorden op Gery en Marie-José had hij eigenlijk zelfs geen motief. Ze stonden gewoon in de weg. En zelfs na die moorden was hij nog op weg om nieuwe slachtoffers te maken. Hij had zijn geliefkoosde mes netjes proper gemaakt, het bloed van drie mensen eraf gekuist. Ik vind hem gevaarlijk en ik hoop dat u dat ook vindt”, sprak de procureur.

De wapens van Alexander Dean. (foto LK)

“Je kan van een steenezel geen Arabische volbloed maken”, vertelde de procureur over de persoonlijkheid van de dader. “Neem dat mee als boerenwijsheid, dat is het enige wat ik daarover ga zeggen”, klonk het. “Moord wordt bestraft met levenslang, dat zegt de wet. Tenzij men verzachtende omstandigheden aanneemt. Men zal u dat vragen. Als u verzachtende omstandigheden aanneemt, zit de straf tussen de drie en de dertig jaar”, schetste de procureur die meteen uitlegde wat verzachtende omstandigheden kunnen zijn. “Maar het is niet omdat er mogelijk verzachtende omstandigheden zijn, dat je die ook moet aanvaarden. Je moet ze afwegen tegen de gruwel en de duur van de feiten”, waarschuwde hij.

Slechte jeugd

“Men zal zeggen dat Alexander Dean een slechte jeugd heeft gehad. Een nomadisch bestaan, een vaderfiguur die hij miste, mogelijk misbruik in het pleeggezin. Maar weeg dat eens af tegen de lijdensweg van alle slachtoffers in dit dossier”, anticipeerde de procureur op het pleidooi van de verdediging. “Want kijk eens naar zijn zusje. Die is hier komen getuigen. Die is wél op haar pootjes gevallen”, sneerde de procureur.

“Ook zijn blanco strafblad zal men aanhalen als verzachtende omstandigheid. Maar dat bewijst alleen dat hij overal aan ontglipt is. De raid op Thomas V. (de jongeman die Maïlys even onderdak bood na de eerste relatiebreuk met Maïlys, LK). Daar zet hij Maïlys onder druk om te zwijgen tegen de politie. De ongewenste seksuele betrekkingen met zijn ex-vriendin S. Die twee zaken alleen al moesten hem een strafblad bezorgd hebben”, klonk het.

Viervoudig moordenaar Alexander Dean. (foto LK)

“Als hij hier levenslang krijgt, dan zit hij minimum 15 jaar nog vast. Hij heeft ondertussen al 1.758 dagen gezeten. Omgerekend zou dat betekenen dat hij nog minstens tien jaar moet zitten. Twee en een half jaar per slachtoffer. Dat is niet in proportie”, ging de procureur verder. Hij legde uit dat de wetgever in zeer extreme gevallen – vanaf een straf van 30 jaar of meer – de mogelijkheid heeft geboden om die periode van 15 jaar op te schalen naar een periode van 25 jaar. “Maar ik kan het u niet vragen. De wet dateert van 31 december 2017 en de feiten zijn van daarvoor”, klonk het.

De procureur zag wel mogelijkheden in de vorm van terbeschikkingstelling. “Als u dat nog uitspreekt, dan weet ik dat ik hem na het uitzitten van zijn straf nog onder toezicht kan houden. Ik vraag u om de samenleving daarmee te beschermen. De maximumperiode daarvoor is 15 jaar en ik ga u dat vragen”, zei de procureur.

F.C. De Kampioenen

De procureur vroeg ook om rekening te houden met de houding van Alexander Dean na de feiten. “Dat start op het moment dat hij via het erf van de boerderij vlakbij het huis van Maïlys weg wandelt. We weten wanneer dat is want F.C. De Kampioenen was net gedaan op tv, verklaarde de boerin. Wat doet hij? Hij gaat zich voeden en kuist zijn wapens, maakt zich klaar. Op het moment dat hij gearresteerd wordt: er is toch niemand dood?, zegt hij. LOL. Hij heeft niét goed meegewerkt met het onderzoek, hij heeft ermee gerammeld. Zijn gsm weggegooid. De ring van Maïlys terugeisen voor hij nog iets zou zeggen. Een open beenbreuk veinzen. Na vijf jaar weten de twee moeders hier in de zaal nog altijd niet waarom hun kind dood moest. Meer zelfs: na vijf jaar spuw en braak je nog altijd op het graf van Jeroen Verstraete”, sneerde de procureur.

Slachtoffer Maïlys Descamps. (gf)

De procureur haalde opnieuw het verslag van de psychiatrisch verslag aan om de persoonlijkheid van Alexander Dean te schetsen. “Een prototype narcist met trekken van een psychopaat. The one and only, zoals hij onder zijn profielfoto op Facebook schreef. De man die het vingertje opheft naar de politie en zegt dat hij Jeroen Verstraete heeft vermoord omdat zij niets aan ‘het probleem’ deden. Zijn ex-vriendin S. die verklaarde dat, als hij naar huis kwam, zij zich moest opmaken en zorgen dat zijn eten klaarstond. ‘Oui, oui, mon général’. Met Maïlys deed hij net hetzelfde”, aldus de procureur.

Blijvend gevaarlijk

Volgens de psychiaters is Alexander Dean niet alleen gevaarlijk voor zijn partners of ex-partners. “Ook voor de mensen in de omgeving daarvan. Er blijft een zeer hoog risico voor geweldpleging. Behandeling is uitgesloten. Dat zeggen de psychiaters. Natuurlijk worden ze aangevallen door de verdediging. De studies vliegen je om de oren. Maar als je een eerlijke studie wil doen, zou je eigenlijk honderd seriemoordenaars zoals Alexander Dean moeten vrijlaten zonder voorwaarden. De helft daarvan moet je dan therapie. Als er dan een verschil is tussen die twee groepen, dan kan je daar iets zinnigs over zeggen. Dat is de enige manier, maar ze is moreel niet haalbaar. En ik wil niet dat er nog één iemand sterft door zo iemand hier. De samenleving moet beschermd worden. Punt”, klonk het.

De procureur sloot af. “Ik vraag u in eer en geweten om hem te veroordelen tot levenslange opsluiting en de terbeschikkingstelling van 15 jaar. Dat is het maximum dat op vandaag binnen mijn mogelijkheden ligt”, zei hij.

Na een korte pauze krijgt de verdediging het woord.