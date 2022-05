Bodybuilder schuldig over de hele lijn

Het hof van assisen van de provincie West-Vlaanderen heeft Alexander Dean (29) uit Varsenare zopas schuldig verklaard aan moord ten aanzien van Jeroen Verstraete (39) en Maïlys Descamps, Gery Cappon en Marie-José Vanleene. Het hof acht hem ook schuldig aan foltering.

Na een beraad van een drietal uren kwam de jury tot het besluit dat Alexander Dean wel degelijk schuldig is aan vier moorden én aan foltering van fotograaf Jeroen Verstraete. Zowel de foltering als de voorbedachtheid van het doden van Maïlys Descamps, Gery Cappon en Marie-José Vanleene werden door de verdediging betwist.

Uit de motivatie van de jury bleek dat het filmpje dat Maïlys Descamps nam vlak voor haar dood een cruciale rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de beslissing. “Hij had een conversatie met Maïlys waarin hij haar confronteerde met haar gedrag, wat blijkt uit een videofragment dat getoond werd op de zitting”, las voorzitter Willem De Pauw de motivatie van de beslissing voor.

Maïlys Descamps. (gf)

Ook voor de moorden op Gery Cappon en Marie-José Vanleene speelde het filmpje een belangrijke rol in de bewijsvoering. “Er bestaat niet de minste redelijke twijfel over dat hij deze doodslagen pleegde met voorbedachten rade. Dat blijkt uit het feit dat hij voor het toebrengen van die messteken een dertig minuten durende conversatie had met Maïlys, wat blijkt uit het filmpje”, klonk het.

De jury wees op de weerloosheid van de slachtoffers. “Gery was een ongewapende 68-jarige man die geen bedreiging vormde voor de beschuldiging. Er is geen enkele aanwijzing dat zij hem zouden hebben aangevallen. Hij heeft zich naar daar begeven met het voornemen om Maïlys om het leven te brengen en dat heeft hij ook gedaan, ondanks de aanwezigheid van Gery en Marie-José”, klonk het.

Marie-José Vanleene en Gery Cappon. (gf)

De foltering ten aanzien van Jeroen Verstraete is eveneens bewezen. “De beschuldigde sloeg zijn slachtoffer neer met een honkbalknuppel en spoot pepperspray. Hij knevelde hem naakt aan handen en voeten en ondervroeg hem een groot gedeelte van de nacht onder meer over de relatie met Maïlys. Jeroen Verstraete moest zich springend of kruipend verplaatsen, onder bedreiging van beschuldigde die steeds gewapend en gemaskerd was en was steeds in doodsangst”, klonk het.

De voorzitter ging verder. “Bovendien heeft de beschuldigde bekend dat hij aan Jeroen Verstraete zei dat hij hem niet zou ombrengen indien hij zelf zijn penis zou afsnijden. Jeroen Verstraete is dus opzettelijk onmenselijk behandeld waardoor een ernstig en vreselijk lijden werd veroorzaakt”, klonk het.

Slachtoffer Jeroen Verstraete. (gf)

In een eerste reactie reageert Frederic Descamps, de vader van Maïlys, opgelucht. “Eigenlijk hebben we hier geen emotie gezien bij die man. Behalve wanneer het filmpje afgespeeld werd dat Maïlys genomen heeft. Dan zie je hoe belangrijk dat geweest is”, klinkt het. Over de straf die Alexander Dean moet krijgen, is de man duidelijk. “Hoe langer hij vastzit, hoe beter. Ik denk dat het duidelijk is dat hij er niet met 15 of 20 jaar zal van af komen”, klinkt.

“Jasmijn is zeer opgelucht”, zegt haar advocaat Kris Vincke. “Ze wacht natuurlijk de strafmaat af maar met een schuldigverklaring aan vier moorden en een foltering zie ik niet hoe je nog iets anders dan een levenslange celstraf kan verwachten”, zegt hij.

Morgen beslist het hof van assisen over de straf voor de 29-jarige man uit Varsenare. Om 10 uur zal openbaar aanklager Serge Malefason een straf eisen, waarop Johan Platteau het woord zal krijgen voor de verdediging. Alexander Dean riskeert levenslang.