Advocaat bodybuilder vindt dertig jaar cel genoeg: “Levenslang is niet nodig”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die woensdagavond schuldig verklaard is aan viervoudige moord en foltering, heeft advocaat Johan Platteau zijn slotpleidooi gehouden over de straf voor zijn cliënt. “Hij moet boeten. Afzien. Maar dertig jaar is genoeg”, klonk het.

Johan Platteau opende zijn pleidooi met zijn klassieke inleiding. “Een groene celwagen rijdt op een binnenpleintje. Een gedetineerde stapt uit, doffe blik in zijn ogen. Hij is op zijn eindbestemming. Zijn assisenproces is afgelopen, hij is onder de indruk. Door het vuile, matte raampje van de celwagen zag hij voor het laatst de huizenrij voorbij flitsen. De komende jaren zal hij het met hoge gevangenismuren moeten doen. Tot aan zijn dood zelfs, als het aan de procureur ligt. Men zei me dat niemand naar mij zou luisteren. Dat ik zou verliezen. Het is tegen Vermassen! Het zijn de woorden van mijn moeder toen ze in de krant las dat ik Alexander Dean zou verdedigen”, klonk het.

Voor altijd

“Ik vraag u maar één ding: denk alstublieft goed na. Als u hebt beslist, kan u niet meer terug”, waarschuwde Johan Platteau de juryleden. “Zorg dat uw keuze de juiste is en dat u er kunt verder mee leven. Hij (wijst naar Alexander Dean, LK) zal het ondergaan. Men moet opletten dat brave rechters niet plots veel wreder worden in hun straffen dan degene die ze moet ondergaan. Denk goed na, ieder voor zich. Levenslang opsluiten. Levenslang! Voor altijd weg. Nooit meer naar iets kunnen verlangen. Poena proxima mortem, de straf het dichtst bij de dood”, pleitte Johan Platteau.

Anders Breivik

In landen als Portugal en Duitsland bestaat een levenslange straf niet. “Zelfs niet in Noorwegen, waar de recidivecijfers het laagst liggen. De zwaarste straf daar is 21 jaar. Hun cijfers zijn beter dan in België. Anders Breivik heeft in 2011 77 mensen gedood bij een bomaanslag in Oslo en de aanslag op het eiland Utoya. Op zijn proces deed hij de Hitlergroet voor zijn rechters en hij kreeg 21 jaar. Na die 21 jaar kan hij nog langer opgesloten worden, maar dan krijgt hij eerst een nieuw psychiatrisch onderzoek. Dat zal Alexander Dean niet krijgen. Levenslang is een vreselijke straf die geen rekening houdt met de evolutie die een mens kan doormaken. Een mens verandert!”, klonk het.

Viervoudig moordenaar Alexander Dean. (foto LK)

De advocaat wees op de zinloosheid van de straf. “In de gevangenis kan je therapie krijgen. Maar waarom zou je dat doen als je toch nooit meer vrij komt. Je kan bakker worden, of sous-chef. Zelfs Geert Van Hecke (sterrenchef van De Karmeliet, LK) geeft er opleiding. Levenslang is onmenselijk. Je maakt zelfs het einde van je straf niet meer mee. Je sterft in gevangenschap. Besef dat als hij binnen dertig jaar kanker zou krijgen, dat hij dan geketend naar de radiotherapie moet. Besef dat. Dat hij zwaar moet gestraft worden, dat beseffen we. We hebben dat verdriet gezien bij die families. Ik kan met hen meeleven. Maar de advocaten van de burgerlijke partijen kunnen niet meeleven met mijn cliënt. Ze moeten hem kapot maken”, pleitte Johan Platteau.

Dertig jaar

De ervaren assisenpleiter stelde zelf een straf voor. “Ik vind dat je hem de zwaarste straf moet geven die geen levenslang is. Dat is dertig jaar opsluiting. En als u vindt dat hij dan nog 15 jaar langer onder toezicht moet blijven, dan ga ik daarmee akkoord. Dat vraag ik u. Dan beschermt u ook de maatschappij. Recidive bij mensen die op assisen geweest zijn, gebeurt bijna nooit. Hoe ouder ze worden, hoe minder agressief ze worden. Het argument van het parket is net hetzelfde argument dat ze vroeger gebruikten om de doodstraf te geven. En toen ze de doodstraf afschaften, gebruikten ze het om levenslang te eisen. Stel u de vraag: is het nodig om deze man te veroordelen tot levenslange opsluiting?”, vroeg Johan Platteau.

Afzien

Volgens hem kan de jury geen terbeschikkingstelling opleggen als ze Alexander Dean tot levenslang veroordelen. “De terbeschikkingstelling begint bij het einde van uw straf. Maar als je levenslang geeft, heeft dat geen zin. Levenslang is levenslang”, klonk het. “Als je fouten maakt, moet je op de blaren zitten. En afzien. Meneer Dean, je moet afzien. Zelfs uw advocaten vinden het. Je hebt het verdiend om een heel groot stuk van je leven te boeten. Dertig jaar is lang. Nog dertig jaar, dan ben ik er niet meer, mijn jonge medewerker hier wel. Alex Dean zal hem bellen en hij zal er staan”, klinkt het.

Advocaten Brecht Horsten en Johan Platteau. (foto LK)

“Je kan de doden niet meer tot leven wekken maar je kan hem hier (doelt op Alex Dean, LK) dwingen tot het goede. Dwing hem om beter te doen. En gun het hem om, als hij lang en veel aan zichzelf gewerkt heeft, vrij te komen. Doet hij het niet, dan kan je hem nog in de cel houden met die terbeschikkingstelling”, pleitte de advocaat uit Zwijnaarde. “Nooit meer is nooit meer. Nooit meer op de bus zitten, nooit meer de zee zien, nooit meer een terrasje doen. Niet binnen tien, twintig of dertig jaar. Nooit meer. Besef zeer goed wat dat is”, klonk het.

Een schande

Hij zette nog eens vol de aanval in op het verslag van de psychiaters. “Dat was niet ernstig. Gebruik het in uw arrest als u mij dat wil aanwrijven, maar ik verwacht het niet. Die psychiaters komen tot hun conclusies zonder enige test. Dat is een schande. Zo kom je tot foute conclusies. Met dat verslag komt onze cliënt nooit vervroegd vrij. Ze noemen hem onbehandelbaar. Levensgevaarlijk tot het einde der tijden. Psychopaat. Geen empathisch vermogen. Dat vind ik niet in het dossier terug. Zijn lot, zijn leven, ligt in uw handen. Als u hem dertig jaar en 15 jaar terbeschikkingstelling geeft, dan kan Justitie 45 jaar lang met hem doen wat ze willen. Dan zijn ze gerust”, pleitte Johan Platteau.

Efteling

Hij zag, in tegenstelling tot de procureur, wel verzachtende omstandigheden. “Zijn vader zei dat hij geen kind wou. Er geen tijd voor had. Hij heeft van zijn vader zelfs de naam niet gekregen. Hij was een bastaardkind. Vaders familie moet hem niet, moeders familie moet hem niet. Vader komt niet af als hij u moet komen bezoeken. Je komt met de bus van schooluitstap naar de Efteling en het huis is leeg. Moeder zit in de cel. Als jonge kerel moest hij dan maar voor zijn zusje zorgen. En hij doet het”, pleitte Platteau, terwijl Alexander Dean begon te snikken achter hem.

Slachtoffer Maïlys Descamps. (gf)

“Zijn jeugd was een nomadenbestaan. Altijd verhuizen, nergens vriendjes. Nooit geld voor iets. Een afwezige vader, een egoïstische moeder. Liefde, aandacht en affectie kreeg hij pas toen hij meisjes leerde kennen. Hij heeft er zich aan vastgeklampt. Veel te hard. Maar hij kon niet anders, hij had niets anders. En dan kwam hij Maïlys tegen, ook op een verdrietig moment in haar leven. Ik begrijp die ouders dat ze hem niet moesten hebben. Ik zou het ook niet zien zitten tussen hem en mijn dochter. Ik kan me inbeelden dat het verstikkend was, wat hij deed, en dat Maïlys weg wou. Hij heeft dom gedaan. Maar zij was het kostbaarste dat hij had, hij had maar dat. Hij heeft verschrikkelijke dingen gedaan. En hij zal ervoor boeten. Boeten! Afzien! Maar iemand die geen leven gehad heeft, laat hem dan toch op het einde van zijn leven een beetje eer. Wat licht aan de tunnel. Laat hem aan zichzelf werken. Duw hem vooruit, maar duw hem niet definitief weg”, pleitte de advocaat emotioneel.

Spijt

Daarna kreeg Alexander Dean voor een laatste keer het woord. De viervoudige moordenaar stond wenend recht, greep de micro en sprak luid: “Ik wil zeggen dat het me spijt, voor alle slachtoffers, ook voor Jeroen. Een man die waarschijnlijk net zo eenzaam was als ik. Net zo gebroken was als ik. Het spijt me van Marie-José en Gery. Dat ik die twee uit elkaar heb gehaald. Het spijt me van Maïlys. Ik heb het nooit zo gewild. En Maël: het spijt me dat ik je zus vermoord heb. Het spijt me zo erg. Ik heb gewoon niets meer. Het spijt me”, putte hij zich uit in excuses.

Het hof en de jury trekken zich nu terug om te beraadslagen over de straf. Het eindarrest volgt in de loop van de namiddag.