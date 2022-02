ASSISEN: Slachtoffer stond bekend als een harde werker en een familieman

Op het assisenproces in Brugge tegen Cédric Vandecasteele (33) is het slachtoffer door meerdere getuigen omschreven als een ruwe bolster met een blanke pit. Ghislain Vandecasteele (55) uit Elverdinge stond in zijn omgeving bekend als een harde werker en een echte familieman.

Een neef verklaarde dat Vandecasteele zelf streng werd opgevoed. “De vader van Ghislain durfde wel een keer de zweep hanteren voor kleinigheden. Ze moesten ook heel veel werken.” Volgens Yves B. voedde het slachtoffer zijn kinderen op een heel andere manier op. “Hij was veel minder streng. Ze hadden nu en dan eens woorden, maar hij was heel fier op Cédric. Hij hielp ook veel mee met die bouwwerken.”

“Het was een ruwe bolster met een klein hartje”, vertelde ook de zus van Ghislain Vandecasteele. Het slachtoffer werd ook als vrij stil, maar wel rechtuit omschreven. “Cédric was als kind wel een babbelaar en een beetje uitdagend. Toen ik een frituur had in Oostende, kwam hij altijd frietjes eten. Hij heeft dan ook eens een een step gekocht voor mijn kleindochter”, vertelde Emilienne Vandecasteele.

Gilles S. was vooral in zijn jeugdjaren goed bevriend met het slachtoffer. “Door zijn gestalte zou je er niet snel ruzie mee zoeken, maar het was een doodbrave mens. Het was ook een echte vader, hij zou alles doen voor zijn kinderen.” Buurman Marc B. bevestigde dat beeld van Ghislain als fiere vader. “Hij was heel fier dat Cédric een bedrijfswagen ging krijgen en dat hij zijn job heel goed deed.” Meerdere getuigen vertelden ook dat het slachtoffer goed kon koken. “Lekkere sauzen waren zijn specialiteit. Hij stond ook altijd klaar om iemand te helpen. Het was ook een hele goede werker, Ghislain had gouden handen”, getuigde de buurman.

Motorrijden was de enige echte hobby van Ghislain Vandecasteele. Robert T. leerde hem al ‘in zijn brommerjaren’ kennen in een garage in Poperinge. “Ghislain was altijd eerlijk en rechtuit. Een woord is een woord, daarom kwamen we ook zo goed overeen.” Het slachtoffer lag goed in de groep bij de motorclub van Gijverinkhove, maar zijn werk en zijn kinderen kwamen voor hem op de eerste plaats. “Ze zijn tot hun 30ste thuis blijven wonen. Dat zegt volgens mij genoeg over hoe goed die verhouding was.” Meester Kris Vincke, advocaat van de weduwe van Ghislain, had opgemerkt hoe T. knipoogde naar de beschuldigde. “We dragen hem zeker nog een warm hart toe. Van heel die situatie zie ik alleen maar slachtoffers. Niemand kan het begrijpen, Cé kennende.”

Matthias V. werkte tien jaar lang als enige werknemer in het bouwbedrijf van het slachtoffer. “Hij was een hele aangename werkgever eigenlijk. Je kon ook altijd iets vragen aan hem. Ik werd altijd correct en op tijd betaald.” In 2014 besliste Ghislain Vandecasteele om als docent aan de slag te gaan bij de VDAB. Volgens teamleider Peter L. kon hij goed overweg met de cursisten van de metselaarsopleiding. “Het was een struise vent die ook een stukje gezag uitstraalde. Hij sprak de taal van de aannemers en hij kon deuren openen om stageplaatsen te regelen.”

In de omgang met zijn collega’s had Vandecasteele het blijkbaar moeilijker. Hij kon ook moeilijk verkroppen dat hij door een herstructurering zijn plaats verloor. “Hij heeft dan toch een klein beetje geprobeerd om de collega in een negatiever daglicht te stellen.” Na een jaar in Roeselare werkte het slachtoffer nog enkele maanden in Oostende. Volgens Peter L. stuurde hij toen zelfs een brief naar de plaatselijke politiek om te klagen over het feit dat de opleiding uit Oostende zou verdwijnen.

Ten slotte kwam nog een buurman aan het woord. “Je moest hem een beetje kennen, maar het was een heel innemende, gemoedelijke mens. Ook de werken aan onze woning waren perfect uitgevoerd. Voor zijn kinderen deed hij ook alles. Iedere zondag je kas gaan afdraaien, je moet het maar doen.” Patrick M. behandelde als kinesist ook de rugklachten van het slachtoffer. “Zijn bewegingsapparaat was niet meer wat het moest zijn, vermoed ik. Hij was vroeg beginnen werken en heeft veel gewerkt ook.”

Woensdagnamiddag komen onder andere de grootvader en de ex-partner van de beschuldigde aan het woord.