Assisen: “Ik mis mijn vader elke dag” (beschuldigde)

Op het assisenproces tegen Cédric Vandecasteele (33) hebben het hof en de jury zich teruggetrokken voor de beraadslaging over de schuldvragen. De beschuldigde benadrukte in zijn laatste woord dat hij zijn vader mist en dat hij de drugs definitief achter zich zal laten. De verdediging vroeg de vrijspraak omdat Ghislain Vandecasteele (55) tijdens een psychose van het leven zou zijn beroofd.

Tijdens de replieken staken de burgerlijke partijen hun ergernis over het requisitoir van het openbaar ministerie niet onder stoelen of banken. Volgens meester Filip De Reuse, advocaat van de dochter van het slachtoffer, liet de openbaar aanklager bewust niet het achterste van zijn tong zien. “Sascha en Dolores (de dochter en de weduwe van Ghislain, red.) vragen zich af of ze hetzelfde proces als u gevolgd hebben. Het woord psychose valt zelfs niet. Voor hen was Cédric niet bij zijn verstand. Ze herkennen hem niet in die feiten, ze herkennen wel de psychose.”

Ik had nooit gedacht dat men in een kristalhelder dossier nog voor de vrijspraak zou durven gaan

De verdediging kwam tijdens de pleidooien met een cassatiearrest op de proppen, maar dat was volgens procureur-generaal Michel Van de Werf naast de kwestie. Daarbij werd opgemerkt dat volgens de gerechtspsychiaters van een geestesstoornis geen sprake is. “Ik had nooit gedacht dat men in een kristalhelder dossier nog voor de vrijspraak zou durven gaan. Het raakt kant noch wal. De verdediging pokert met artikel 71. Het is alles of niets.”

“Hek van de dam”

Het openbaar ministerie benadrukte dat Cédric Vandecasteele de gevolgen van zijn cocaïnegebruik kende. Hij moest dus weten dat hij door het snuiven van twee gram cocaïne in een psychose kon belanden. Het openbaar ministerie hamerde ook lang op het feit dat Vandecasteele niet door een onweerstaanbare dwang handelde, ook al werd dat helemaal niet gepleit door de verdediging. “Wat voor signaal geven we dan aan de samenleving? Onze samenleving is niet gediend met een veelvuldige toepassing van dit artikel. Want dan is het hek van de dam.”

Psychose

Volgens Michel Van de Werf raakte de beschuldigde gewoon in paniek toen zijn vader hem betrapte onder invloed van cocaïne. “U maakt er een soep van”, reageerde meester Johan Platteau bits. “Het is totaal naast de kwestie op een manier dat Trump zelfs nog iets van u zou kunnen leren.” De verdediging herhaalde dat Cédric Vandecasteele door de cocaïne in een psychose belandde. “Daardoor heeft hij een waan ontwikkeld. Hij beschouwt die man niet als zijn vader, maar als iemand die hem komt verkrachten en misbruiken. Hij heeft op dat moment een totaal vertekend beeld van de realiteit.”

Zestien steken

Ten slotte vroeg meester Platteau meermaals aan de jury om gewoon de wet toe te passen. “Er is geen misdrijf wanneer de beschuldigde op het tijdstip van de feiten leed aan een geestesstoornis die zijn geestesvermogen of de controle over zijn daden heeft tenietgedaan”, las de advocaat voor uit het strafwetboek. Zonder psychose zou de beschuldigde volgens de verdediging nooit zestien messteken toegebracht hebben aan zijn liefhebbende vader. “Die mens was ziek in zijn kop en leed aan een psychose. Je moet bewust voor de feiten hebben kunnen kiezen. En ik geloof dat mijn cliënt dat niet kon.”

Ik kan niet uitleggen wat er gebeurd is. Ik zou dat graag kunnen, maar ik kan het niet en ik begrijp het ook niet

Zoals gebruikelijk kreeg de beschuldigde nog het laatste woord. “Mijn vader was een fantastisch mens en een geweldige vader. Mijn moeder en mijn zus zagen hem ongelooflijk graag, maar ik ook. Ik mis hem elke dag, elke morgen, elke avond. Ik denk aan hem en aan hetgeen ik gedaan heb bij alles wat ik doe. Ik kan niet uitleggen wat er gebeurd is. Ik zou dat graag kunnen, alleen al voor mijn familie. Maar ik kan het niet en ik begrijp het ook niet.”

Hij herhaalde ook zijn belofte om nooit nog drugs te gebruiken. “Jullie weten dat ik dat drie jaar geleden niet kon beloven, maar er is veel veranderd. Ik ben er zeker van dat het deze keer wel zal lukken. Omdat ik denk dat dat het belangrijkste is dat mijn vader zou willen.” Het hof en de jury hebben zich donderdag om 19 uur teruggetrokken voor de beraadslaging over de schuldvragen.