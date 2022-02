ASSISEN – Verdediging stelt straf met voorwaarden voor

Op het assisenproces tegen Cédric Vandecasteele (33) heeft de verdediging voorgesteld om een straf gekoppeld aan voorwaarden uit te spreken. De Boezingenaar bracht zijn vader Ghislain Vandecasteele (55) op 25 juli 2019 met zestien messteken om het leven. Door cocaïnegebruik handelde hij naar eigen zeggen in een psychose.

De verdediging had donderdag op basis van die psychose de vrijspraak gevraagd, maar ving dus bot bij de jury. “Wanneer de rechter spreekt, dan buigt de advocaat zijn hoofd. Zo hoort het, zo moet het en zo heb ik het geleerd”, kwam meester Johan Platteau vrijdagochtend terug op die beslissing. De advocaat kondigde onmiddellijk aan dat hij om een milde straf zou smeken. “Vandaag laat de wet u veel meer nuance. Vandaag laat de wet u toe om te denken, maar ook om met uw hart te spreken.”

Tijdens het pleidooi werd de vordering van 24 jaar opsluiting op de korrel genomen. “Tel dat een keer in uw eigen leven, wat 24 jaar gevangenisstraf is. En besef wat het is om van uw vrijheid beroofd te worden. Nooit een keer op café gaan, een keer uitwaaien aan de zee, niets, niets. Ik werd al nerveus van die covid.” Meester Platteau benadrukte dat niemand beter wordt van lang in de gevangenis te zitten.

In tegenstelling tot het OM ziet de verdediging wel een zevental verzachtende omstandigheden. “Op het moment van de feiten was hij in een psychose. Ik denk dat zijn bewustzijn minstens verstoord was. Wanneer hij niet onder invloed van een toxische hoeveelheid drugs zou zijn geweest, zou hij de feiten niet hebben gepleegd.” Volgens meester Platteau valt de gruwelijke moord ook niet te rijmen met de persoonlijkheid van zijn cliënt, die werd geprezen door familie, vrienden, collega’s en gevangenispersoneel. “Hij is ook al heel zwaar gestraft. Hij moet leven van ‘s morgens tot ‘s avonds met dat verschrikkelijk idee dat hij zijn vader die ongelooflijk goed was voor hem, heeft gedood. Hij moet leven met het idee dat hij zijn moeder weduwe heeft gemaakt, op een moment dat ze kon beginnen te genieten van het leven.”

Ook uit de jeugd van Cédric Vandecasteele werd een verzachtende omstandigheid opgeworpen. De beschuldigde kampte met ADHD en werd omwille van zijn zwaarlijvigheid gepest op school. De verdediging wees ook op zijn spijt, zijn werkattitude en zijn vlekkeloos gedrag in de gevangenis. “Mochten ze allemaal zijn zoals hij, zouden de cipiers een gemakkelijke job hebben.” Vanuit de cel is Vandecasteele zelfs aan een rechtenstudie begonnen. “Hij haalt ongelooflijk mooie punten en daarmee heeft hij zijn moeder fier gemaakt.”

De verdediging legde ook uit dat het niet zo eenvoudig is om snel vrijgelaten te worden door de strafuitvoeringsrechtbank. Daarbij werd verwezen naar André Gyselbrecht, die ook niet zomaar na een derde van zijn straf werd vrijgelaten. Meester Platteau opperde daarom om zijn cliënt te veroordelen tot vijf jaar opsluiting, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. Cédric Vandecasteele zou dan de komende vijf jaar onder voorwaarden staan, zoals het volgen van een begeleiding voor zijn drugsprobleem.

Ten slotte werd aandacht gevraagd voor de wens van de moeder, de zus en de grootvader van de beschuldigde. “Neem die mensen hun hoop niet af. Zijn lot, zijn leven, zijn toekomst ligt in uw handen. Denk goed na wat je doet. Toon uw hart. Denk een keer twee minuten dat het uw kind of uw kleinkind is die daar zit.”

Zoals gebruikelijk kreeg de beschuldigde nog het laatste woord. “Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Ik ga niet oordelen over wat u al dan niet moet oordelen. Ik kan alleen zeggen dat ik sedert de feiten zo goed mogelijk mijn best heb gedaan. Ik ben clean gebleven en ik hoop dat je vooral een beetje rekening houdt met mijn familie”, klonk het.

Het hof en de jury hebben zich rond 11 uur teruggetrokken voor de beraadslaging over de strafmaat.