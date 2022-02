ASSISEN – OM vordert 24 jaar opsluiting voor vadermoord

Op het assisenproces tegen Cédric Vandecasteele (33) heeft openbaar aanklager Michel Van de Werf 24 jaar opsluiting gevorderd. De Boezingenaar werd donderdagavond al schuldig bevonden aan oudermoord op Ghislain Vandecasteele (55). De beschuldigde bracht zijn vader op 25 juli 2019 met zestien messteken om het leven.

De verdediging had de vrijspraak gevraagd, maar daar ging de jury dus niet op in. “Het was dus niet de drugspsychose die Ghislain gedood heeft, het was de beschuldigde”, verwees de procureur-generaal naar dat oordeel. Tijdens zijn requisitoir legde Van de Werf ook uit dat het hof en de jury niet verplicht zijn om verzachtende omstandigheden te aanvaarden. “De verdediging is heel vindingrijk en zal alle registers opentrekken om te redden wat er te redden valt.”

In de feiten zelf ziet het OM alvast geen verzachtende omstandigheid. “U zag en hoorde met welke ongelooflijke brutaliteit en agressie het misdrijf gepleegd werd. Ghislain was kansloos en weerloos. Het was, is en blijft oudermoord.” De openbaar aanklager verwees ook naar het hobbelig parcours dat Cédric Vandecasteele ondanks zijn jonge leeftijd al aflegde. “Men mag toch wel veronderstellen dat men op 31-jarige leeftijd tot de jaren van verstand is gekomen?”

De beschuldigde beschikt ook niet meer over een blanco strafregister. Voor drugsfeiten kreeg hij in 2013 opschorting van straf, terwijl hij door de politierechtbank twee keer werd veroordeeld voor rijden onder invloed. Bovendien kwam hij meermaals met de politie in aanraking voor opzettelijke slagen en verwondingen.

Ook bij de positieve getuigenissen van de collega’s van Vandecasteele plaatste de procureur-generaal vraagtekens. Zo gaf hij toe meermaals onder invloed op het werk op te duiken. “Doen wat honderdduizenden Vlamingen dagdagelijks correct doen bij hun werkgever? Is dat zo uitzonderlijk? Verdient u werkelijk een applaus omdat u correct uw job uitoefende?”. In het requisitoir werd ook nog eens aangehaald dat Ghislain Vandecasteele geen enkele schuld trof. “Het is ronduit dramatisch te noemen dat Ghislain zijn laatste adem heeft uitgeblazen in het huis waar hij de laatste twee jaar heeft gewerkt voor de toekomst van zijn oogappel.”

Het werd Cédric Vandecasteele ook aangewreven dat hij zich niets meer herinnert van zijn daden. “Spijt houdt meer in dan woorden. U hebt gisteren nog geprobeerd om de dans te ontspringen en uw hachje te redden.” Ten slotte vindt Michel Van de Werf ook dat de beschuldigde onder invloed van drugs een gevaar is voor de maatschappij. “Dit is een man waarvan we moeten zeggen dat de kans zeer reëel is dat hij zal hervallen in druggebruik en drugmisbruik.”

Uiteindelijk zag het OM toch een verzachtende omstandigheid in het sociaal vangnet van de beschuldigde. Hij wordt immers nog gesteund door zijn moeder, zijn zus en zijn grootvader. “Het is dan ook duidelijk dat u aan deze verzachtende omstandigheid geen enkele verdienste hebt. U mag andermaal andere mensen dankbaar zijn.” Een lange opsluiting werd het enige mogelijk antwoord genoemd op de daden van Vandecasteele. “En mijn oprechte wens is dat u op termijn een tiende wordt van de fantastische man die uw vader was.”