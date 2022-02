ASSISEN – 17 jaar opsluiting voor vadermoord met zestien messteken

Cédric Vandecasteele (33) is door het West-Vlaamse hof van assisen veroordeeld tot zeventien jaar opsluiting voor oudermoord.

Cédric Vandecasteele belde op 25 juli 2019 rond de middag zelf naar de hulpdiensten om te melden dat hij zijn vader had neergestoken. Even daarvoor had de beschuldigde ook zijn moeder al verwittigd. Het slachtoffer werd met zestien messteken in de borstkas van het leven beroofd. Zijn zoon was na de feiten zodanig buiten zinnen dat hij in een kunstmatige coma gebracht moest worden.

Het onderzoek wees uit dat Cédric Vandecasteele al een tijdje kampte met een drugsprobleem. De beschuldigde kickte in 2015 af van cannabis en de cocaïne, maar herviel toch in cannabisgebruik. Net voor de onaangekondigde komst van zijn vader had hij ook twee gram cocaïne gebruikt. Ghislain Vandecasteele hielp zijn zoon met de verbouwingen aan zijn woning, maar door de voorspelde hitte zouden ze die bewuste dag niet werken. Door de cocaïne zou de beschuldigde psychotisch geworden zijn. Van de feiten kon hij zich niets meer herinneren.

De verdediging had tevergeefs een straf gekoppeld aan voorwaarden voorgesteld.