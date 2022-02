Assisen: Cédric Vandecasteele schuldig aan vadermoord

Cédric Vandecasteele (33) is door de volksjury schuldig bevonden aan oudermoord op zijn vader Ghislain Vandecasteele (55). De Boezingenaar bracht het slachtoffer op 25 juli 2019 met zestien messteken om het leven. De verdediging vroeg tevergeefs de vrijspraak, omdat de beschuldigde zich door cocaïnegebruik in een psychose bevond.

Cédric Vandecasteele belde op 25 juli 2019 rond de middag zelf naar de hulpdiensten om te melden dat hij zijn vader had neergestoken. Even daarvoor had de beschuldigde ook zijn moeder al verwittigd. Het slachtoffer werd met zestien messteken in de borstkas van het leven beroofd. Zijn zoon was na de feiten zodanig buiten zinnen dat hij in een kunstmatige coma gebracht moest worden.

Drugsprobleem

Het onderzoek wees uit dat Cédric Vandecasteele al een tijdje kampte met een drugsprobleem. De beschuldigde kickte in 2015 af van de cannabis en de cocaïne, maar herviel toch in cannabisgebruik. Net voor de onaangekondigde komst van zijn vader had hij ook twee gram cocaïne gebruikt. Ghislain Vandecasteele hielp zijn zoon immers met de verbouwingen aan zijn woning, maar door de voorspelde hitte zouden ze die bewuste dag niet werken. Door de cocaïne zou de beschuldigde psychotisch geworden zijn. Van de feiten kon hij zich niets meer herinneren.

Zestien dodelijke steken

De verdediging vroeg de vrijspraak, maar daar ging de jury dus niet op in. In het arrest werd opgemerkt dat Cédric Vandecasteele tijdens het onderzoek en op zijn proces toegaf dat hij zelf de dodelijke steekwonden toebracht. Daarnaast werd gewezen op het feit dat de steken gewelddadig en krachtdadig werden toegebracht. Het keukenmes van 20 centimeter ging zelfs tot 17 centimeter diep in het lichaam.

Bij die zestien messteken werden het hart, de aorta en de linkerlong van het slachtoffer geperforeerd. “Er is niet de minste redelijke twijfel dat hij opzettelijk handelde en het oogmerk had om te doden”, las voorzitter Joeri Pieters.

Het gebruik van verdovende middelen doet volgens de juryleden geen afbreuk aan de schuld van Vandecasteele. In hun ogen leed hij immers niet aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen teniet had gedaan. De jury stelde weliswaar een bepaalde staat van paniek vast, maar dat wees niet op een uitschakeling van zijn oordeelsvermogen. Zo werd opgemerkt dat hij bewust de deur niet opendeed toen zijn vader aanbelde. De beschuldigde was ook nog in staat om naar zijn moeder te bellen. “Hij gaf van meet af aan letterlijk te kennen dat hij zijn vader had doodgestoken. Hij gaf ook gevolg aan de opdracht van zijn moeder om de hulpdiensten te bellen.”

Geen geestesstoornis

Tijdens dat gesprek waren zijn antwoorden volgens de volksjury ook vrij accuraat. Het woord psychose viel in het arrest helemaal niet. De juryleden oordeelden dat door de cocaïne hoogstens sprake was van een zekere mate van ontremming. “Hij had moeten voorzien dat hij door die hoge dosis van wellicht twee gram zichzelf in een ontremmende toestand bracht.” Ten slotte werd opgemerkt dat hij ook volgens de gerechtspsychiaters niet aan een geestesstoornis leed, al geloofden die wel dat Vandecasteele zich in een psychotische toestand bevond.

De debatten over de strafmaat starten vrijdag om 9 uur. Voor oudermoord riskeert Cédric Vandecasteele levenslange opsluiting.