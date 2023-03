Assisen ripdeal: verdediging dringt aan op mildere straf

Op het assisenproces tegen Sacha Brunessaux (23) hebben het hof en de jury zich teruggetrokken voor de beraadslaging over de strafmaat. De verdediging zag meerdere verzachtende omstandigheden en drong daarom aan op een milde straf voor de doodslag op Agaverdi Mahmudov (18). Het OM had eerder 20 jaar opsluiting gevorderd.

Meester Johan Platteau merkte op dat zijn cliënt de feiten uitgerekend op zijn 20ste verjaardag pleegde. “Een jonge medemens die alleen is. Zijn moeder is hier niet, zijn vader is hier niet, zijn broer is hier niet. Geen vriend is er voor hem. Alleen incasseren. Niemand, niemand heeft hem gisteren gevraagd hoe het was.” Sacha Brunessaux kreeg als kind lang thuisonderwijs van zijn moeder, die hem heel erg beschermde. “Maar die moeder heeft zijn vader zonder reden buitengesmeten. En dat heeft hem geraakt. Daardoor heeft hij afgezien en stommiteiten gedaan.”

Goede leerling

De verdediging legde uit dat de beschuldigde steeds zijn best deed op school. Het was zijn droom om een goede metselaar te worden. “Ik heb gefaald in mijn leven, zegt hij op zijn 20 jaar aan de politie. Op het vlak van mijn drugsverkoop en natuurlijk omwille van die erge feiten die zijn gebeurd.” Volgens meester Platteau heeft Brunessaux dus wel degelijk spijt van zijn daden.

Zoals gebruikelijk werd tijdens het pleidooi over de strafmaat verwezen naar wijlen Piet Van Eeckhaut. Die pleitte steeds over een spreuk op het huis van een voormalig rechter in Amsterdam. “Heb geen angst voor mij. Mijn hand is streng, maar mijn hart is goed. Ik vergeld geen kwaad met kwaad, maar ik dwing tot goed”, klonk het. Daarbij werd opgemerkt dat ook de gerechtspsychiater gelooft dat Brunessaux mits begeleiding terug kan keren in de maatschappij. “Als je hem straft, geef geen straf die iemand frustreert, verbittert of kapotmaakt.”

Meester Platteau verwees ook naar de advocaten en magistraten die aan bod kwamen in het televisieprogramma ‘Recht naar de Gevangenis’. “Die mensen verschieten wat het is. Besef dat het niet niets is. Een gevangenis is geen luxehotel. Dat moet ook niet, maar het is afzien. Besef wat tien of vijftien jaar is. Twintig jaar is gans zijn leven, van zijn geboorte tot de feiten.” De verdediging haalde vervolgens meerdere cliënten aan die ondanks een relatief milde veroordeling nog steeds niet onder voorwaarden werden vrijgelaten. “Wij stellen vast dat de strafuitvoeringsrechtbank zoveel eisen stelt dat veel mensen hun straf tot het einde uitzitten.”

Wettige zelfverdediging

Dinsdag pleitte de verdediging tevergeefs dat Brunessaux uit wettige zelfverdediging handelde. Ook in de debatten over de strafmaat kwam de ripdeal die Mahmudov wilde plegen opnieuw aan bod. “Het is misschien geen excuus, maar het is misschien wel een verklaring. Het was geen totaal weerloos onschuldig slachtoffer, maar iemand die hem wilde beroven. Ik vind dat dat een verschil maakt.” Ten slotte richtte meester Platteau zich nog rechtstreeks tot de beschuldigde. “Misschien heb ik u slecht verdedigd door de ambetanterik uit te hangen in de zaal. Maar vandaag heb ik uw rechters om mildheid gesmeekt. Dat heb ik niet alleen gedaan omdat het mijn job is, maar ook omdat ik oprecht vind dat u dat verdient. Ik hoop echt dat je relatief snel de kans zult krijgen om te bewijzen dat ik gelijk heb. Verlies uw moed niet, wat men ook moge beslissen.”

Het laatste woord van de beschuldigde was een stuk korter dan dinsdagavond. “Ik besef dat het heel dramatisch is voor de familie. Maar aan de andere kant is ook mijn familie kapot”, klonk het.

Het hof en de juryleden hebben zich om 11.30 uur teruggetrokken voor de beraadslaging over de strafmaat.