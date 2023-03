Assisen ripdeal – “Ik heb dat nooit gewild” (beschuldigde)

Op het assisenproces tegen Sacha Brunessaux (23) hebben het hof en de jury zich teruggetrokken voor de beraadslaging over de schuldvragen. De beschuldigde staat terecht voor doodslag op Agaverdi Mahmudov (18), maar zijn advocaat vroeg de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. In zijn laatste woord drukte Brunessaux wel nog zijn spijt uit.

Tijdens de replieken stonden de burgerlijke partijen opnieuw stil bij de leugens van de beschuldigde. “Mijn cliënt heeft de volledige waarheid verteld, terwijl meneer Brunessaux na drie jaar nog altijd liegt”, aldus meester Yasmine Vuylsteke, advocate van een kompaan van Mahmudov bij de ripdeal. Ook de raadsman van een andere kompaan hekelde het pleidooi van de verdediging. “Ik kan niet alle feitelijke onwaarheden aanhalen, anders zitten we hier morgen nog”, stelde meester Filip De Reuse, die ook vraagtekens plaatste bij de verklaringen van een ooggetuige. “Het heeft geen kwartier geduurd. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Dat zegt niemand in dit dossier. Brunessaux zegt zelf dat er geen verbale ruzie is geweest.”

Meester Brian Stuckens, advocaat van de familie Mahmudov, kwam dan weer op de proppen met een arrest over een andere ripdeal. Volgens de burgerlijke partij kan er geen sprake zijn van uitlokking of wettige zelfverdediging wanneer de feiten enkel gepleegd werden om meester te blijven over de situatie. “Men probeerde louter zijn drugs te beschermen. Ik word vandaag niet geript en jij zal mijn drugs niet meenemen.”

Ook het openbaar ministerie was dezelfde mening toegedaan. Volgens openbaar aanklager Roeland Vasseur kreeg Agach Mahmudov zelfs de kans niet om eventueel zijn wapen te grijpen. Daarbij werd opgemerkt dat de beschuldigde gewoon had kunnen vluchten, dreigen of zelfs in het been van het slachtoffer schieten. “Wat als Sacha Brunessaux nu gewoon een keer zijn drugs had afgegeven? Dan leefde Agach nog, maar daarvoor was het eergevoel te groot. Sacha Brunessaux heeft zich niet verdedigd, is niet uitgelokt, maar heeft zich vergolden.”

De verdediging verwees eveneens naar een arrest over wettige zelfverdediging. “Gewoon door het laten geloven dat men een vuurwapen bij zich heeft en wil trekken, is al voldoende om de wettige verdediging aan te nemen”, klonk het. Vervolgens merkte meester Johan Platteau op dat de onderzoeksrechter in een verzoekschrift aan de Nederlandse justitie een dergelijke hypothese opperde. “Agaverdi Mahmudov nam daarbij een alarmpistool mee. In plaats van de drugs te betalen trok hij zijn alarmpistool met de bedoeling om de drugs onder die bedreiging aan hem te laten overhandigen. Als reactie hierop trok Sacha Brunessaux ook een vuurwapen en werd Mahmudov doodgeschoten.”

Zoals gebruikelijk kreeg de beschuldigde nog het laatste woord. “Ik zou graag willen zeggen dat ik het enorm erg vind wat er is gebeurd. Het had nooit mogen gebeuren en het was ook nooit mijn bedoeling. Als ik had geweten dat mijn drugsverkoop tot zulke dramatische gevolgen zou kunnen leiden, zou ik er nooit mee begonnen zijn.” Ten slotte richtte hij zich nog tot de nabestaanden van het slachtoffer. “Het spijt mij echt, ik heb dat nooit gewild.”

Het hof en de juryleden hebben zich om 21 uur teruggetrokken voor de beraadslaging over de twee schuldvragen. De volksjury moet oordelen of Brunessaux zich schuldig maakte aan doodslag en of die feiten uitgelokt werden. De verdediging betwist ook het oogmerk tot doden, maar dat leidde niet tot bijkomende schuldvragen.

Lees alle artikels over de zaak van de ripdeal via deze link.