Sacha Brunessaux (23) is door het West-Vlaamse hof van assisen veroordeeld tot 10 jaar opsluiting voor doodslag op Agaverdi Mahmudov (18). Het slachtoffer werd in februari 2020 in Roeselare doodgeschoten tijdens het plegen van een ripdeal.

Het openbaar ministerie had 20 jaar opsluiting gevorderd, maar het hof en de jury zagen veel meer verzachtende omstandigheden.