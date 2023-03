Assisen ripdeal: 10 jaar opsluiting voor Sacha Brunessaux

Sacha Brunessaux (23) is door het West-Vlaamse hof van assisen veroordeeld tot 10 jaar opsluiting voor doodslag op Agaverdi Mahmudov (18). Het slachtoffer werd in februari 2020 in Roeselare doodgeschoten tijdens het plegen van een ripdeal. Het openbaar ministerie had 20 jaar opsluiting gevorderd, maar het hof en de jury zagen veel meer verzachtende omstandigheden.

Tijdens zijn requisitoir stond de procureur-generaal in eerste instantie stil bij de verschillende functies van een straf. Naast de repressieve functie werd ook de bescherming van de maatschappij aangehaald. “We moeten ervoor zorgen dat daders van zware misdrijven minstens tijdelijk worden uitgesloten, zodat ze geen verdere schade kunnen berokkenen.” Daarnaast dient een straf volgens Vasseur ook als een signaal naar de rest van de maatschappij.

Vraagtekens bij schuldbesef

Vervolgens plaatste het OM vraagtekens bij het schuldbesef van de beschuldigde, omdat hij nog steeds niet de volledige waarheid vertelde. “Hoe kan je dan oprecht en doorleefd schuldinzicht hebben? Is zijn spijt dan oprecht voor wat hij aangericht heeft? Of omdat hij in de gevangenis terecht is gekomen?” Daarnaast werd opgemerkt dat Brunessaux een zeker gevaar voor de maatschappij blijft vormen. “Ik denk dat zijn levensvisie hier toch wel duidelijk geworden is. Krenk of beledig me niet, of ik val u aan. Hij kan zijn boosheid niet onder controle houden.”

Het risico op nieuwe feiten is volgens de openbaar aanklager groter door de contacten van Brunessaux in het criminele milieu. Zo dealde de beschuldigde anderhalf jaar lang allerhande drugs. “Maar Sacha heeft een aantal goeie eigenschappen en mogelijkheden. En hij is iemand met twee kanten, zoals zijn moeder hem juist typeerde.”

Kanttekening bij ongelukkige jeugd

Ook bij de ongelukkige jeugd van de beschuldigde werd een kanttekening geplaatst. “De impact van de scheiding van zijn ouders ga ik niet minimaliseren, maar we moeten ook vaststellen dat ongeveer een op de drie koppels uit elkaar gaat.” In zijn jonge leeftijd ziet Roeland Vasseur evenmin een duidelijke verzachtende omstandigheid. “De omvang van zijn illegale praktijken oversteeg zijn snotneusleeftijd ook al ver. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij zich meteen willen meten met de grote jongens. Dan moet je ook de gevolgen als een grote jongen dragen.”

Anderzijds betwistte het OM niet dat Brunessaux steeds een goede indruk maakte op het werk en op school. “Ondanks het feit dat hij zo werkte, ging hij toch op zoek naar een parallel illegaal circuit om meer geld te verdienen. Dat baart mij wel enige zorgen naar de toekomst toe.” Ten slotte had de procureur-generaal ook zijn bedenkingen bij de rol van het slachtoffer tijdens de feiten. “De intenties van Agach waren niet de beste die avond, we zijn het daar allemaal over eens. Maar mocht Sacha zijn drugs afgegeven hebben, er zou ook niks gebeurd zijn.”

Het openbaar ministerie rekende uit dat de beschuldigde bij een veroordeling tot 20 jaar opsluiting al over minder dan vier jaar kan vragen om onder voorwaarden vrijgelaten te worden. “Ik heb ook gezien dat je dat binnen de duidelijke structuur van de gevangenis wel redelijk goed doet. Ik hoop dat je die houding ook zal kunnen aannemen als je terug zal keren in de samenleving. Want die dag zal komen.”