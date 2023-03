Assisen ripdeal: Brunessaux schuldig aan doodslag

Sacha Brunessaux (23) is door de volksjury schuldig verklaard aan de doodslag op Agaverdi Mahmudov (18). Het slachtoffer werd in februari 2020 in Roeselare doodgeschoten tijdens het plegen van een ripdeal. De verdediging had daarom gepleit dat de beschuldigde uit wettige zelfverdediging handelde.

Sacha Brunessaux was al sinds de zomer van 2018 actief als drugsdealer. Via Telegram kwam hij in contact met ‘Agach’ Mahmudov, die beweerde 250 gram cannabis te willen kopen. Op 25 februari 2020 hadden ze daarom afgesproken in de buurt van het Geitepark in Roeselare. Het slachtoffer had echter samen met drie kompanen een ripdeal gepland.

Hoogoplopende discussie

Die bewuste avond van zijn 20e verjaardag fietste Brunessaux rond 20.00 uur naar het Geitepark. Toen hij twee kompanen van Mahmudov in de gaten kreeg, kwam het tot een hoogoplopende discussie. Tijdens dat conflict werd de jonge Menenaar fataal geraakt door een kogel. Brunessaux vluchtte naar zijn woning, maar kon enkele uren later al ingerekend worden.

In paniek

Sinds de start van het onderzoek verklaart de Roeselarenaar dat hij zelf niet gewapend was. Naar eigen zeggen raakte hij in paniek toen hij zag dat Mahmudov wel over een wapen beschikte. Hij zou per ongeluk geschoten hebben, nadat hij het wapen van het slachtoffer had afgenomen. In die omstandigheden wierp meester Johan Platteau zonder succes op dat er sprake was van wettige zelfverdediging of minstens van uitlokking. Ook het oogmerk tot doden werd tevergeefs betwist.

Voor doodslag riskeert Brunessaux 30 jaar opsluiting.