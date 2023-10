Dit jaar al 6 incidenten: zombiedrug ‘flakka’ in opmars in West-Vlaanderen

De nieuwe synthetische drug ‘flakka’ is aan een heuse veroveringstocht van onze provincie bezig. Vooral in de as Oostende-Diksmuide-Roeselare neemt het gebruik toe. Gebruikers gedragen zich soms bijzonder vreemd, met spastische en oncontroleerbare bewegingen – vandaar de bijnaam ‘zombiedrug’. “Na een tijdje worden dat menselijke wrakken”, klinkt het bij de politie.

De lijst met incidenten (zie kader hieronder) waarbij op één of andere manier flakka betrokken is, groeit. Wat vooral opvalt, is dat er in 2022 amper melding gemaakt werd van de drug, ook wel gekend als alpha-PVP, flakka of de zombiedrug. “Vorig jaar verwerkten wij in ons labo geen enkel staal met flakka, dit jaar zijn dat er al 47”, zegt toxicoloog Jan Cordonnier. Zijn Brugse Eurofins-lab krijgt van het parket de opdracht om uit bijvoorbeeld een bloedstaal te analyseren of iemand onder invloed was van drugs en welke drugs dat dan wel zijn.

“Er is, bij mijn weten, al één dode gevallen in onze provincie door een overdosis flakka. Het is dan ook een zeer gevaarlijke drug, die vaak in combinatie met andere middelen wordt gebruikt. Voor een gebruiker is het quasi onmogelijk om na te gaan hoeveel actieve stof er in een tablet of een poedertje zit. Als je het gebruikt, verlies je alle coördinatie over je lichaam. Het centraal zenuwstelsel wordt helemaal platgelegd. Eerst werkt het stimulerend, daarna ga je in een roes en val je in slaap. Of in coma, dat kan ook”, zegt Cordonnier.

Goedkoper

Letterlijk ‘heavy stuff’ dus. De gebruikers zijn dan ook vaak geen ‘groentjes’ in het drugsmilieu. “Het gaat vooral om mensen van wie al bekend is dat ze een drugsprobleem hebben en die de switch maken van amfetamine, heroïne of cocaïne naar flakka”, zegt eerste commissaris Rafaël Rondelez van de politiezone Polder. Als hoofd van het Lokaal Informatie Kruispunt – dat alle politiedata beheert – heeft hij een perfect zicht op de problematiek.

“De reden voor die overstap is eenvoudig: flakka is veel goedkoper. Tussen de 2 en de 15 euro per gram, afhankelijk van de kwaliteit. Cocaïne kost al snel 50 euro per gram. Maar naast goedkoper is flakka vooral veel verslavender. Wij zien dat de ‘vaste’ groep gebruikers in onze zone alsmaar uitbreidt en dat ook nieuwe gebruikers in beeld komen. Het is een olievlek die uitdeint”, klinkt het.

Chemische geur

Wie al eens beelden zag van flakka-gebruikers onder invloed, schrikt vaak van de vreemde manier waarop die zich gedragen. Gebruikers strompelen compleet weg van de wereld over straat, schijnbaar zonder enige controle over hun bewegingen. Voor de politiemensen die daarmee geconfronteerd worden, is dat niet evident. “Al onze mensen zijn ondertussen getraind om de symptomen te herkennen”, zegt commissaris Rondelez.

“Flakka heeft ook een typische, chemische geur. Als je dat één keer geroken hebt, vergeet je dat nooit meer. Je moet met flakka-gebruikers enorm opletten. Voor henzelf, want ze kunnen elk moment in shock gaan door de verhoogde bloeddruk maar ook voor je eigen veiligheid: door hun ongecontroleerde bewegingen zouden ze je zomaar op de rijweg of van een trap kunnen duwen zonder dat ze het zelf beseffen. Onze interventieploegen gaan nooit alleen op zo’n geval af”, klinkt het.

Menselijke wrakken

Ook commissaris Rondelez zag het gebruik in ‘zijn’ streek toenemen. “Het is niet zo dat in Vlaanderen plots iedereen aan de flakka zit, maar in onze streek is het wel een zwaar probleem. En het kan zeker uitdeinen naar andere zones. Tot voor kort zag ik in het interne systeem van de politie waar we informatie delen niets over flakka, ondertussen wel. Heel recent werd er flakka gevonden in een zone in Wallonië, de verspreiding gaat dus verder. We moeten dat een halt toeroepen want flakka is voor mensen vernietigend. Gebruikers worden echte wrakken, die zichzelf verwaarlozen op elk mogelijk vlak”, zegt Rondelez.

Procureur Mike Vanneste van het Brugse parket treedt hem bij. “Flakka zorgt voor een extreem snelle en heel zware verslaving. Mensen onder invloed kunnen zombiegedrag vertonen of net heel agressief zijn. Omwille van de extreme gevaarlijkheid van de drug gaan wij ook elk dossier voor de rechtbank brengen. Het is belangrijk om een signaal te geven aan de gebruikers dat dit gevaarlijk spul is en we dit absoluut niet gaan tolereren”, zegt hij.