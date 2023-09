Familie kapot van verdriet na dodelijke aanrijding Herman (62): “Hij leerde ons alles. We keken zó op naar hem”

Pjotr (15), Yossif (18) en Petrousjka (20) zijn kapot van verdriet nadat hun papa Herman Tanghe (62) zaterdagochtend om het leven kwam door een ongeval veroorzaakt door een roekeloos rijmanoeuvre van een dertiger. “We kunnen dit écht nog niet vatten. We keken enorm op naar papa, hij was zo handig en leerde ons letterlijk alles.” Ook zijn ex-levenspartner Natascha zit vol verdriet. “Hij had net zijn eerste dag als leraar achter de rug”, zegt ze.

Zaterdagochtend rond 10.20 uur. Herman Tanghe (62) uit Vladslo (Diksmuide) was onderweg met zijn fiets in Esen, vijf kilometer verderop, om snel nog iets af te geven. Plots wordt de Esenweg opgeschrikt door een zwaar verkeersongeval. K.K. reed bij een te driest inhaalmanoeuvre aan hoge snelheid in op zijn voorligger, waarna zijn bestelwagen weggekatapulteerd werd en enkele andere wagens raakte.

Ook Herman werd vol geraakt op zijn fiets. Door welk voertuig, wordt nog onderzocht door de verkeersdeskundige. Herman kwam zwaar ten val en werd ter plaatse gereanimeerd maar al hulp kwam te laat. De vader van drie stierf ter plaatse.

Enorm opkijken

Het overlijden van Herman kwam als een mokerslag aan bij zijn drie kinderen en ex-levenspartner. Zijn drie kinderen woonden nog bij Herman thuis in Vladslo. “Ik kan zelfs niet beschrijven hoe hard ik papa ga missen”, zegt jongste zoon Pjotr (15) aangeslagen. “We keken allemaal énorm op naar papa. Hij was zo handig en heeft ons letterlijk alles geleerd. Als er iets stuk was of iets nodig was in huis, hoefden we maar een half woord te zeggen of papa ging al aan de slag. Zo maakte hij eigenhandig mijn bureau in mijn kamer, afkomstig van hout uit deuren. Die tastbare herinnering heb ik nog, maar papa moest ik véél te vroeg afgeven.”

Eerste dag als leraar

Herman was 16 jaar samen met Natascha Haesebrouck (46), de mama van zijn drie kinderen, die nu in Koekelare woont. “We waren dan wel uiteen, we hadden nog steeds een uitstekende band”, zegt Natascha. “Hij zou zaterdag zelf nog langskomen, maar het is er nooit van gekomen. Herman had vrijdag net zijn eerste dag als techniekleraar in het VTI van Diksmuide achter de rug en zou daarover vertellen.”

“Er is maar één schuldige aan dit ongeval, dat is duidelijk. Maar hoe dan ook: wij zijn onze geliefde Herman kwijt”

“Heel zijn leven draaide rond techniek en dingen maken. Hij was járen zelfstandige, onder andere in het maken van printplaatjes voor elektronica. Nu deed hij zowat van alles. Hij was dan wel 62 jaar, hij zat nog vol energie en werklust. Daarom keek hij erg hard uit naar zijn nieuwe job als leraar. Dingen en wijsheid aanbrengen bij jongeren, daar genoot hij enorm van. Helaas heeft die job maar één dag mogen duren.”

Eén schuldige

De kinderen en Natascha behoeden zich om grote uitspraken te doen over aanrijder K.K. “Kijk, we hebben allemaal gelezen hoe het ongeval gebeurde”, zegt Natascha. “Dit kwam niet omdat de aanrijder voorzichtig reed. Een ongeval kan altijd gebeuren, maar op dié manier, aan dié snelheid? Neen, dat nemen we die aanrijder wel kwalijk. Er is maar één schuldige aan dit ongeval, dat is duidelijk. Voor het overige wachten we het politieonderzoek af. Maar wat er ook van komt: wij zijn onze geliefde Herman kwijt. Mijn kinderen moeten voort zonder hun vader, hun held. En dat doet immens veel pijn.”

Herman wordt aanstaande vrijdag in intieme kring gecremeerd. De maandag erop houden vrienden en familie een afscheidsplechtigheid voor hem in De Mokker, zoals de familie het wou.