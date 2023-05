Vrouw (39) en kompanen terecht voor opsluiting en mishandeling van eigen vriend in Diksmuide: “Dit was bijna beestachtig”

Een 39-jarige vrouw, haar 39-jarige nieuwe vriend en een kompaan riskeren zware straffen omdat ze in januari een man 30 uren lang vasthielden in een huis in Diksmuide en zwaar mishandelden. Vooral de 39-jarige V.C. mishandelde het slachtoffer, haar toenmalige vriend, zwaar. Ze sloeg hem met een matrak en boksbeugel en liet alles filmen. Ze riskeert 4 jaar cel. “Wat je daar deed is onwaarschijnlijk en bijna beestachtig”, sprak de rechter.

De feiten dateren van 9 en 10 januari in een woning in het centrum van Diksmuide. Op 10 januari stapte M.D uit Roeselare gewond naar de politie. “Ik ben net 30 uren vastgehouden door mijn vriendin V.C. en twee van haar vrienden: Y.T. en S.B.”, sprak de man. “Ik ben eindelijk kunnen vluchten.”

Omdat er sprake was van wapengebruik zette de politie een grote actie op waarbij zelfs de speciale eenheden ter plaatse kwamen. Het huis bleek leeg te zijn, maar het drietal werd even later alsnog opgepakt. Ze moesten zich voor de rechter verantwoorden voor onmenselijke behandeling, vrijheidsberoving, bezit van drugs en inbreuken op de wapenwet.”

Gefilmd om te kleineren

“De beelden werden gefilmd door de 39-jarige Y.T.”, sprak de procureur. “Wat ons toelaat een goed zicht te krijgen. Het slachtoffer werd in de woning vastgehouden en kreeg heel wat klappen van V.C. Ze gebruikte daarvoor een wapenstok en boksbeugel. Ze bedreigde hem ook met de dood en zei dat er best een begrafenisondernemer werd gebeld. Y.T. filmde alles en wou de beelden van het slachtoffer, dat in zijn boxershort zat, gebruiken om hem extra te kleineren. S.B., de derde man in het verhaal, bleef voor de deur staan opdat het slachtoffer niet kon ontsnappen. Hij pleegde schuldig verzuim. Allen hadden ze een nieuw soort drugs gebruikt, ook in het bijzijn van minderjarigen: flakka.”

De gevraagde straffen zijn niet min: V.C. riskeert 4 jaar effectief, filmer Y.T., die nu haar nieuwe vriend is, 3 jaar en S.B. bij verstek twee jaar.

Slachtoffer partnergeweld

De advocaten van V.C. en Y.T. werpen een ander licht op de zaak. “V.C. en het slachtoffer hadden toen vier maanden een relatie, maar daarin werd ze vaak slachtoffer van partnergeweld”, sprak advocaat Mieke Byttebier. “Hij diende haar ook de drug flakka toe, waarvan V.C. zelf zegt dat ze emotieloos en agressief werd. Die dag was ze zodanig moegetergd door hem dat ze zelf in actie schoot, met twee van haar vrienden. Achteraf schaamde ze zich zo diep dat ze niet naar de beelden durfde kijken. Maar we betwisten de onmenselijke behandeling, het gaat volgens ons om slagen. En de vrijheidsberoving betwisten we helemaal: die man kon op elk moment weggaan. Hij zette ’s ochtends zelfs nog koffie voor iedereen en ging er pas vandoor toen hij mee ging op een uitstap.” Y.T. ontkende dan weer zelf geslagen te hebben.

Beestachtig

Net omwille van het feit dat er scenes gefilmd werden konden de procureur en rechter zich zelf een goed beeld vormen van de feiten. “Het lijkt precies een film van Quentin Tarantino”, vond de procureur. Ook de rechter minachtte alles. “Wat jij deed V.C. is onwaarschijnlijk en onbegrijpelijk. Je ging bijna beestachtig tekeer.” Vonnis op 23 mei. (JH)