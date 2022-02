Gezond afslanken met groen keto

Een groene ontbijtwafel, kabeljauw met boerenkoolchips of chili con chicken met koolbladeren? Het nieuwe boek Groen Keto leert ons lichaam gezond van brandstof te wisselen door over te schakelen van koolhydraten op vetten. Een nieuw voedingspatroon volgens het ketogene dieet, inclusief heel veel extra groenten.

Klaar om te beginnen met een ketogeen dieet? Groen keto leert je gezond af te vallen met meer groenten en vervangt koolhydraten door gezonde eiwitten en vetten. Een levensstijl die de vetverbranding versnelt en de spijsvertering optimaliseert. In dit boek lees je 60 ketorecepten, met een drieweekse dieetplanner, tips om gemotiveerd te blijven én een drieweeksplanner voor na je dieet. Inclusief een goede uitleg over de basisprincipes van keto, informatie over voedingswaarden en een trainingsschema.





Chiaknäckebröd

Dit heb je nodig

voor 40 stuks

– 150 g chiazaad

– 100 g lijnzaad

– 100 g zonnebloempitten

– 100 g pompoenpitten

– 150 g hazelnoten

– 25 g psylliumvezels

– 1,5 tl bakpoeder

– 1-1,5 tl zout

– 3 dl water

– 5 el koudgeperste koolzaadolie





Zo maak je het

Verwarm een heteluchtoven voor op 160°C. Maal alle ingrediënten, behalve water en olie, in een blender of keukenmachine in 3-5 minuten tot een fijne bloem.

Meng de bloem in een kom met het water en de olie. Kneed goed door. Verdeel het deeg in twee porties en rol die tussen twee vellen bakpapier uit tot een dikte van 3-4 mm. Snijd met een scherp mes de randen bij en vervolgens de deegplak in circa 20 gelijke rechthoeken.

Bak ze op een bakplaat 45-50 minuten in de oven.

Tip: Je kunt chiaknäckebröd in week 1-2 ook als tussendoortje eten als je trek krijgt. Wanneer je overstapt op groene balans kun je het gebruiken als gezond tussendoortje. Een knäckebröd is goed voor 1 g koolhydraten en 2 g eiwitten.





© Eva Hilden

Tonijnmousse en tomatensalade

Dit heb je nodig

voor 3 porties tonijnmousse en 1 portie salade





Voor de tonijnmousse

– 3 blikjes tonijn op water

– 50 g mayonaise

– 50 g crème fraîche (38% vet)

– 20 g kappertjes

– 1 el versgehakte dille

– 1/2 tl kerrie

– 1/2 tl gemalen nootmuskaat

– 1 msp chilipeper

– 1 tl zout

Voor de salade

– 100 g cherrytomaatjes, gehalveerd

– 100 g komkommer, in de lengte gehalveerd en in plakjes

– 1/2 biologische citroen, sap en rasp

– 2 el extra vergine olijfolie of pistachenotenolie

– 20 g feta, verkruimeld

– wat nigellazaden, droog geroosterd, naar keuze

– wat zoutvlokken

– wat vers basilicum, naar keuze

– vezelcrackers

– 1 limoen, in kleine partjes





Zo maak je het

Meng de tonijn, mayonaise, crème fraîche, kappertjes, dille, kerrie, nootmuskaat en chilipeper en het zout in een kom. Breng de tonijnmousse op smaak met nog wat zout en chilipeper.

Meng de tomaatjes en komkommer in een kom. Meng het sap en de rasp van de citroen en de olie erdoor. Bestrooi met feta en garneer met basilicum, nigellazaad en zoutvlokken.

Serveer de tonijnmousse op vezelcrackers en geef er de salade bij. Garneer met limoenpartjes.

Tip: Eet 1 portie tonijnmousse en 1 portie salade, goed voor 8 g koolhydraten en 41 g eiwitten.





© Eva Hilden

Truffels met drop

Dit heb je nodig

voor 15 stuks

– 4-5 el slagroom (38% vet)

– 1 tl grof zoethoutpoeder

– 120 g pure chocolade (85% cacao), fijngehakt

– 50 g cacaopoeder of fijngemalen droppoeder

Je kunt twee truffels als snack of dessert eten, bijvoorbeeld eentje na de lunch en eentje na het avondeten. In week 3 moet je deze lekkernij overslaan.





Zo maak je het

Breng de room en het zoethoutpoeder in een pan al roerend aan de kook. Zet het vuur uit, doe de chocolade bij de room en roer tot een gladde massa. Schenk die in een met bakpapier beklede bak en zet minimaal 3 uur in de koelkast.

Haal het chocolademengsel uit de koelkast en vorm er met een theelepel balletjes van. Wentel die door de cacao of het fijngemalen droppoeder. Ga door tot je 15 balletjes hebt. Bewaar ze in een plastic doos in de koelkast.

Tip: Voeg amandelessence of geraspte sinaasappelschil toe. Een balletje is goed voor 2 g koolhydraten en 1 g eiwitten.