Fit-date (121): rekken en strekken

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Geen intense of spieropbouwende work-out en ook geen voedingsadvies deze keer. We gaan stretchen!

– Je goed uitrekken zorgt ervoor dat je spieren niet ‘verkleven’, dat ze voldoende los van elkaar functioneren. Door te veel wrijving kunnen de spieren ontstoken raken met spierpijn als gevolg. Je gaat ook letterlijk en figuurlijk verkrampt door het leven wandelen.

– Als je ’s ochtends uit bed komt strek dan eens volledig je benen en armen. Het geeft je een energieboost en je voelt je meteen een pak frisser. Het voelt alsof je lichaam ‘opengeplooid’ is. Maar beperk je niet tot je armen en benen. Ook je handen en voeten snakken ernaar om losgegooid te worden. De rug en nek zijn iets complexer, maar daar help ik je vandaag mee met enkele leuke en laagdrempelige oefeningen.

– Let wel op voor bruuske bewegingen en blessures. Haal je lichaam dus volledig uit slaapstand voor je begint te stretchen!





Work-out van de week

Drie oefeningen die goed zijn voor je rug.

Steun op beide knieën en één hand. Je vrije hand houd je tegen je hoofd. Laat je elleboog omlaag hangen. Draai nu je borstkas open naar de kant van je ‘vrije’ arm. Werk de houding af door je elleboog en blik omhoog te richten. Doe de oefening tien keer aan elke kant.

Lig op beide onderbenen met je zitvlak dicht bij je hielen. Breng beide bovenarmen naast je hoofd (ellebogen tegen de grond) en laat je hoofd rusten op de grond. Breng beide handpalmen naar elkaar en richt je vingers (boven je hoofd) naar boven. Houd 1 minuut aan.

Vanuit kniezit schuif je je rechterarm naar voren en je linkerarm schuif je dwars onder je rechterarm door. Richt je hoofd naar je linkerhand. Keer terug naar de startpositie en wissel van kant. Herhaal gedurende 1 minuut.