Fit-date (107): wandel je gezond en gelukkig

Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en is als bestsellerauteur van onder meer #fitfood, #fitmom en #fitbody expert inzake alles wat gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen is. Elke week geeft ze hier tips voor een fitte levensstijl.

Je wil fit worden zonder dat het je veel zweet kost? Dan is wandelen je ding. Een half uur wandelen per dag verbetert je gezondheid. Het kost niets en je kunt het op elk moment van de dag doen. Wandelen brengt op sommige vlakken zelfs meer op dan korte intensieve sportsessies. Nog niet overtuigd? Dan zet ik eventjes enkele belangrijke gezondheidsvoordelen op een rij.





– Dagelijks wandelen vermindert het risico op diabetes met 58%.

– Wandelen verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte. Het doet het risico op hartproblemen dalen wanneer je minstens één keer één uur per week wandelt.

– Ook je conditie en stofwisseling zullen langzaam maar zeker verbeteren. Goed dus tegen die extra kilootjes.

– Nog een grote troef is dat het onze botten en spieren versterkt. Regelmatig wandelen heeft een versterkend effect op kraakbeen en botten.

– Waardig ouder worden? Mensen die hun hele leven fysiek actief blijven, hebben tot 50% minder kans om alzheimer te krijgen. Wandelen zou ook de overlevingskansen van mensen met darmkanker vergroten en de kans op darm-, borst- en baarmoederkanker verkleinen.

– Zoek een mooi bos of park uit of ga naar het strand… Alleen al het idee verlaagt je stress.

– Regelmatig wandelen verbetert je dag- en nachtritme. Het ontspannen gevoel neem je letterlijk mee naar bed.

– Het is ten slotte een echte aanrader als je down bent. Je maakt serotonine aan, het gelukshormoon! En het is ook goed voor je geheugen.





Work-out van de week

Oefeningen die je perfect kan doen na je wandeling.

Lig op je buik met je armen gebogen en je handpalmen op de grond. Druk je schaambeen tegen de grond en duw je bovenlichaam (tot je navel) op, laat rustig terug zakken en herhaal.

Lig op je buik met je armen gestrekt voor je uit, met je borst, hoofd en armen van de grond. Trek je armen gebogen naar je toe en herhaal.

Lig op de flank van je benen en ondersteun met je onderste arm. Druk nu je heupen op tot je met je voeten en onderste hand op de grond steunt. Je bovenste arm breng je boven je heen tot over je hoofd. Keer terug naar je startpositie en herhaal aan de andere kant.