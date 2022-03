Eindelijk weekend: genieten van een schets

Een eigen kledingcollectie ontwerpen en beheren, mama van twee zonen – van wie een baby van negen maanden – en plusmama van nog twee zonen: momenteel is me-time geen prioriteit voor de uit Ieper afkomstige Marjan Storme.

Maar als er dan toch even een moment van rust valt, vult ze dat het liefst in met schetsboek en potloden. Als kind al tekende ze graag en veel, de technieken kwamen haar later weer van pas bij het uitwerken van haar collectie. “Maar het schetsen in mijn vrije tijd staat daar los van en is puur genieten”, vertelt ze. “Want ik beschouw ontwerpen en alles wat erbij komt niet als werken, daarvoor doe ik het veel te graag. Maar net daardoor ook zit mijn hoofd constant vol met ideeën en plannen. Als ik schets daarentegen, denk ik niet meer na. Dan laat ik elke gedachte los.”

Ze denkt eraan de lessen modeltekenen die ze voor de coronacrisis volgde, weer op te nemen. “Daar ging ik zo in op, dat het soms leek alsof ik mezelf zag tekenen. Dan stond ik nadien versteld van wat ik op papier had gezet”, lacht ze. Ze tekent dan ook het liefst mensen en de houdingen die ze aannemen. Een professioneel model, maar ook haar zoon Nand als hij samen met haar aan tafel zit en monstertjes tekent, of de man of vrouw op een bankje in het park. “Iedereen is anders, geen twee mensen zijn gelijk: die authenticiteit al tekenend beseffen, geeft me een fijn gevoel.”

www.marjanstorme.be