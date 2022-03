Eindelijk weekend: mooi op elkaar afgestemd

Creatieve duizendpoten noemen Annelies Haemers en haar man Peter Craeynest zichzelf, en dat talent komt hen van pas als leraren aan de vrije basisschool Kinderland en aan BuSo De Hoge Kouter in Kortrijk.

Ze experimenteren graag met spuitbussen, olieverf en aquarelpotloden, maar samen verliezen ze zich pas helemaal in hun gedeelde passie voor muziek. En dat mag dan gerust het hardere werk zijn – Peter drumt bij de metalbands Headshot en Malfested – al laat het duo zich niet graag in een hokje duwen. Ze houden van een uitdaging. “Een paar jaar terug zijn we ook samen beginnen te zingen, gewoon onze stemmen en een gitaar”, vertelt Annelies. “Sindsdien hebben we al een paar keer opgetreden voor vrienden en kennissen: als Black Laundry brengen we dan metalnummers in een akoestisch jasje.”

Op rustige momenten in het weekend proberen ze uit wat hun stemmen aankunnen en hoe ze een nummer net dat tikkeltje anders kunnen brengen. “Als we samen zingen verdwijnt de wereld om ons heen eventjes. Zingen brengt een gevoel van verbondenheid en geeft ons tegelijk energie. Een etentje of zomers barbecuetje mondt bij ons meestal wel uit in een miniconcertje. We beginnen er nooit zelf over, maar vrienden hoeven nooit twee keer te vragen of we iets willen zingen”, lachen ze.

En Black Laundry? Mensen sorteren hun was, wit bij wit en kleur per kleur. Metal-lovers hoeven niet te sorteren, ze dragen alleen zwart…