Eindelijk weekend: de magie van het alleen-zijn

Als journalist voor De Zondag en onze krant zoekt Paul Cobbaert doorgaans politieke kringen op, maar op zaterdag trekt hij de natuur in.

“Na tien jaar politici interviewen voel ik nog altijd een gezonde stress voor elk gesprek, wat ook zo hoort. Maar ik laat die geladenheid ook graag eens volledig van me af glijden”, legt Paul (37) dat contrast uit. En de knop gaat daadwerkelijk om van zodra we de Viconia-kleiputten in Diksmuide in wandelen: op amper vijftig meter heeft hij al eenden, meerkoeten, een blauwe reiger op het water en een tjiftjaf in een boom gespot. “Vorige week zag ik hier voor het eerst twee zwarte ibissen, vrij zeldzaam in ons land. Eerder was het een purperreiger. Elke keer laat de natuur je iets nieuws ontdekken, het is zo fascinerend.”

Paul, die zelf in Koekelare woont, is wel vaker bij de kleiputten te vinden. Maar gaat ook op zoek naar zeehonden aan de IJzermonding in Nieuwpoort, of trekt naar het Zwin, Drongengoed, Vloethemveld – “als je reeën wil zien” – of de Blankaart. Vroeg op pad, heel vroeg soms, want “het alleen-zijn in de natuur draagt een zekere magie in zich”. Af en toe gaan zijn twee dochtertjes, maar altijd zijn fototoestel met hem mee. “Het zoeken naar dieren die ik nog niet eerder fotografeerde triggert me op een bijna jongensachtige manier. Dat ik die zwarte ibissen in beeld kon vangen, vond ik zelfs haast belangrijker dan dat ik ze gespot had”, lacht hij.

Paul werkt intussen aan een boek over wild leven in ons eigen landje. Volg hem op Instagram @paulcobbaert, @elkedageenbeest.