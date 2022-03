Eindelijk weekend: onderweg connectie maken

Uros Petrovic werkt zich door zijn tweede jaar toegepaste psychologie aan Howest in Brugge.

En daar heeft hij tot nu toe nooit andere dan onlinelessen gekend. “Het valt niet mee om op die manier een band op te bouwen met leraren en medestudenten. Bovendien vraagt het extra discipline en energie om thuis mijn hoofd bij mijn studies te houden”, vertelt hij eerlijk. Sporten houdt hem in evenwicht. En tijdens weekends maakt hij daar bewust sociale ontmoetingen van. “Uit de lessen ‘positieve psychologie’ van vorig jaar onthield ik dat we anderen nodig hebben om zelf te kunnen groeien. Het bracht me bij het idee om in het weekend vrienden of kennissen uit te nodigen om samen te fitnessen, een eind te lopen, gewichten te heffen, te boksen of yoga te beoefenen. Dat geeft me de draagkracht om een nieuwe studieweek door te komen, en tegelijk in contact met vrienden te blijven.”

Onderweg of al fitnessend wordt er niet alleen over koetjes en kalfjes gekletst, Uros graaft ook dieper. “Ik praat graag met anderen – meestal vrienden maar soms ook mensen die ik gewoon beter wil leren kennen – over wat hen boeit en bezighoudt. Ik hou van echte connectie, van gedachten wisselen met elkaar, nieuwe inzichten krijgen en zo ook leren van elkaar. Het gebeurt wel vaker dat we elkaar dan iets vertellen wat pakweg op café nooit ter sprake zou komen. Daarop inspelen, naar elkaar luisteren: dat geeft mij een goed gevoel.”