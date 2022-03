Eindelijk weekend: zot van het marktleven

Leen De Wael is kersvers gepensioneerd maar haar passie voor reizen – de sector waarin ze zich ruim dertig jaar uitleefde als onder meer hotelinkoper en coördinator autoreizen bij verschillende touroperators – beleeft ze onverminderd voort.

En waar ze ook komt, eerst en vooral gaat ze op zoek naar marktjes in de buurt. “Zeker in het zuiden kijk ik mijn ogen uit op hoe mooi de waren er worden uitgestald, hoe appelsienen en paprika’s hoog, bijna kunstzinnig worden opgestapeld, op kraampjes met potterie, kazen in alle formaten… Heerlijk toch! Ik heb er al duizenden foto’s van gemaakt.”

Ook haar zaterdagvoormiddagen in Brugge spelen zich sinds jaren af op en rond ’t Zand. Daar geniet ze van het rumoer en het leven op de wekelijkse markt, bekijkt ze het aanbod én de mensen die er langs slenteren, koopt ze steevast een boeket bloemen aan hetzelfde kraam, en spreekt ze af met vrienden voor aperitief of lunch. “Ik ben echt zot van die typische marktsfeer, van de gemoedelijkheid die er nog hangt. Het geeft me rust. Niets moet op de markt, mensen komen er inkopen doen voor het plezier ervan. Alleen jammer dat er nog nauwelijks wordt geroepen. Dat deden marktkramers vroeger wel meer en dat maakte het plaatje helemaal af.”

Geen zaterdag zonder markt voor Leen. “Tenzij het regent! Dan – maar alleen dan – hou ik het bij een blitzbezoek aan mijn favoriete bloemenkraam”, lacht ze.