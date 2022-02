Metershoge golven bedwingen

Amper tien jaar oud is hij, maar op die jonge leeftijd bedwingt Kamiel Deraeve nu al metershoge golven die soms vier keer zo groot zijn als hij. De surfmicrobe heeft hij geërfd van zijn beide ouders. “Toen ik nog een baby was, namen zij mij al mee op hun planken. Zelf surf ik sinds ik zes jaar oud ben. Ondertussen heb ik al enkele bekers en medailles in mijn kamer staan, ook al start de competitie pas bij de U14”, zegt het jonge surfwonder uit Oostduinkerke.

Van zodra het weer het enigszins toelaat, trekt Kamiel na schooltijd naar het strand om dan met zijn papa het sop in te duiken. In het weekend duren die surfsessies extra lang. Bij slecht weer surft hij dan weer op het internet, op zoek naar video’s van volwassen professionals. “Telkens wanneer ik de zee zie, ben ik blij. Het is leuk om je eigen grenzen te verleggen en alsmaar beter te worden, maar de fun staat voor mij op de eerste plaats”, vertelt hij.

Voorlopig dan toch, want zo’n professionele surfcarrière ziet hij zelf ook wel zitten. “Al verhuis ik dan beter. Ondertussen ken ik de Noordzee al goed, in alle omstandigheden. Op internationale wedstrijden komen er evenwel krachtigere golven aan te pas, tot zes meter hoog. Die moet ik ook onder de knie krijgen, zodat ik dan de jury kan overtuigen”, legt hij uit. In afwachting daarvan imponeert de surfboy nu al zijn vriendjes, door hen zijn kunsten te tonen op Instagram. “Zo wil ik ook anderen in aanraking laten komen met mijn sport”, besluit Kamiel.

@waterventje