De favorieten van Jan D’Hondt

Fotograaf Jan D’Hondt woont in Roeselare. Dertig jaar lang runde hij een reclamebureau in de stad, maar vandaag legt hij zich voornamelijk toe op fotografie. Kunst is zijn andere passie. Jan en zijn vrouw Roselein hebben een dochter, Eva. Zij runt in Torhout babyspeciaalzaak Evadorable. Hier deelt Jan vier van zijn favoriete adresjes.

© Tabl’O

Gezellig eethuis in Nieuwpoort-Bad

“Tabl’O is een gezellig eethuis in Nieuwpoort-Bad waar je terechtkunt voor, lunch, diner en tapas. Maya Strobbe nam deze fijne zaak over net voor corona, maar ik ken Maya al langer. Zij was hiervoor actief in de wijnsector en ik werkte mee aan haar boek Vrouwen maken de wijn. We maakten voor dat boek samen enkele fantastische wijnreizen. Recent hebben we 15 Belgische wijnboeren opgezocht in Zuid-Afrika. Het boek komt binnenkort op de markt en heet Baie Lekker Wyne.”

www.tablo-nieuwpoort.be

© Westtoer

Verpozen op een eilandje in Ieper

“Pacific Eiland ligt in het water. Dit restaurant is gelegen op een eilandje langs de historische vestingsroute in Ieper en is enkel te bereiken over een idyllisch brugje. Er is een gloednieuwe vredesbrug met 87 talen geïnstalleerd, verwijzend naar alle nationaliteiten of talen die betrokken waren in de Eerste Wereldoorlog. Het is een van de blijvende eyecatchers van het WO-I project Landscapes. Niet alleen het restaurant met tearoom is een aanrader, ook het domein zelf. Gezinnen kunnen er genieten van een boottochtje op de vijver en achteraf verpozen op het gezellige terras.”

www.pacificeiland.be

© Bistro Le Nord

Culinair genieten op hoog niveau in Roeselare

“Ik heb het geluk dat mijn vrouw Roselein een formidabele hobbykok is. Toch gaan we graag ook uit eten. Op wandelafstand van bij ons thuis is er een topadresje. Bistro Le Nord heeft een voortreffelijke menukaart en is volgens mij het tweede beste restaurant van Roeselare, na Boury. De zaak werd trouwens ook al opgemerkt door Michelin en Gault&Millau. Terecht, want Bistro Le Nord staat voor culinair genieten op hoog niveau, al dan niet in combinatie met heerlijke, aangepaste wijnen.”

www.bistrolenord.be

© Place Vendôme

Exclusieve parfums in Wevelgem

“Place Vendôme is een haute parfumerie in Wevelgem. Ik las er ooit een artikel over en ondertussen ben ik er al 20 of zelfs al 30 jaar klant. Je vindt er exclusieve geuren die je niet in elke parfumerie kan kopen. Chanel bijvoorbeeld heeft enkele parfums die je enkel in Parijs of Frankrijk kunt verkrijgen én bij Place Vendôme. Samen met de klant gaan ze op zoek naar een geur die bij hem of haar past. Ik was zo begeesterd door hun verhaal dat ik zelf interesse kreeg om de verschillende parfumhuizen beter te leren kennen.”

www.placevendome.be