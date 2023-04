De favorieten van Sarah Vandepitte

Sarah Vandepitte uit Roeselare is de vrouw achter SVP Photography. Al van jongs af aan is ze geïnteresseerd in fotografie, daarom ging ze dat vak én grafisch ontwerp studeren. Sarah haalt voldoening uit het fotograferen van mensen hoe ze in werkelijkheid zijn, vol plezier, liefde en vrijheid. Haar specialiteiten zijn portretten, bruiloften en familiefotografie. Hier deelt Sarah haar favoriete adresjes.

© Maison M

Ontbijten in het roze in Izegem

“Bij Maison M in Izegem serveren ze ontbijt, lunch en taart. Het roze interieur is heel meisjesachtig, gezellig en een streling voor het oog. Ik kom er graag voor het ontbijt. De American pancakes zijn een echte aanrader, net als de homemade drankjes. Deze zaak is bovendien de ideale locatie voor een babybrunch of babyshower.”

www.maisonm-izegem.be

© ’t Voske

Huisgemaakte taart met koffie in Torhout

“Tearoom ’t Voske in Torhout leerde ik toevallig kennen. Uitbaters Nele en Tjundi klopten bij mij aan voor een zwangerschapsshoot. Omdat het ene plezier het andere waard is, ging ik er eens langs voor een stukje taart met een – ik lust geen warme dranken – icetea. Dat was me zo goed bevallen dat ik er al meer ben geweest. De combinatie van huisgemaakte taarten en het familiaire gevoel van deze zaak vind ik top. Uiteraard kun je er ook terecht voor pannenkoeken en wafels, maar ook voor een lunch.”

www.voske.com

© Amuzee

Proef het beste uit de Noordzee in Middelkerke

“Ik ben een echte zeemens. In de zomer doe ik zeker wekelijks een fotoshoot in Middelkerke. Maar ook anders ga ik graag naar zee. Mijn lievelingsrestaurant aan de kust is Amuzee. Zoals de naam het zelf verklapt, serveren ze er het beste uit de Noordzee. Een verfijnde keuken met een eigen interpretatie van klassieke gerechten. En dat in een mooi interieur mét uitzicht op zee. Meer moet dat echt niet zijn!”

www.amuzee.be

© Baby’phine

Spaanse en Portugese baby- en kinderkleding in Roeselare

“Zelf heb ik geen kinderen, maar heel recent ben ik meter geworden van Cilou, het dochtertje van mijn broer en schoonzus. Voor een cadeautje ga ik graag langs bij Baby’phine in Roeselare. In deze prachtige baby- en kinderkledingwinkel bieden ze de mooiste Spaanse en Portugese merken aan. Ik zou de stijl daarvan omschrijven als een combinatie van klassiek en fleurig, maar ook met heel wat neutrale, zachte tinten. Zaakvoerster Delphine staat je bovendien graag bij met raad en daad. Er is trouwens ook een mommy-to-be-collectie.”

www.babyphine.be