De favorieten van Elisa Demeulder

Elisa De Meulder staat sinds kort aan het hoofd van Twice As Nice, het juwelenmerk dat haar mama Brigitte in 1980 opstartte. Het 100% Belgische label heeft meer dan 50 winkels in België en Luxemburg en strandde in april ook aan de Lippenslaan in Knokke. Elisa woont in Antwerpen en brengt de weekends graag door in Knokke met haar vriend Fabrice, die vastgoedmakelaar is in de kustgemeente. Hier deelt Elisa haar favoriete adresjes.

© ENSO Hospitality

Heerlijk ontbijten en lunchen in Knokke

“Blé d’Or is een charmante bakkerij waar je ook kunt ontbijten en lunchen. De zaak is gelegen in het hartje van het oude Zoute ofwel het mooiste stukje van Knokke. Een supertof plekje waar je ook last minute terechtkunt voor een lunch – zonder reservatie dus. Ik neem meestal een caesarsalade of slaatje geitenkaas. Nog een toppertje is ENSO Boutique Hotel in Knokke. Hier serveren ze een esthetisch mooi ontbijt. Proef zeker de heerlijke eitjes en yoghurtbowls. Je kunt er trouwens ook brunchen en lunchen.”

www.ble-dor.be en www.ensohotel.be

© Put 19

Gezellig cafeetje in Knokke

“Put 19 kan niet ontbreken tussen mijn favoriete adresjes. Je vindt dit gezellige cafeetje aan het dominicanenkerkje in Knokke. Zowel jong als oud komen er graag over de vloer. De naam is een verwijzing naar een term uit de golfwereld. Een standaard parcours bestaat uit 18 holes, de 19de hole of ‘put’ is zoals de après-ski: genieten van een drankje na het golfen. Deze plek roept nostalgie op. Mijn vader en schoonvader kwamen hier ook al in hun jonge jaren.”

www.put19-knokke.be

© ’t Werftje

Proef het lekkerste van de zee in Zeebrugge

“Wanneer ik aan de kust ben, proef ik graag van al het lekkers dat de zee te bieden heeft. Voor de beste zeevruchtenschotels moet je bij ’t Werftje, het oudste cafeetje van Zeebrugge, zijn. Ook de garnaalkroketten zijn er uitmuntend lekker. Ik hou van de no-nonsense aanpak in deze zaak. Niet te chic, maar wel bijzonder sfeervol. De zeevibe krijg je er bovendien gratis bij. Ook hun tweede zaak, tapasrestaurant ONA by ’t Werftje is een aanrader.”

www.twerftje.be

© Princess

Mooie duurzame dameskleding in Knokke

“Princess is een damesboetiek met vestigingen in Knokke en Antwerpen. In deze luxe multibrandstore vind je een heel mooie selectie van bekende en minder bekende, kleinere merken. De labels zijn iets duurder, maar tegelijkertijd ook duurzaam. Mooie stukken van een degelijke kwaliteit en waar je lang plezier aan beleeft: ik ondervind dat ik daar alsmaar meer belang aan hecht.”

www.princess.eu