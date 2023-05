De favorieten van Fleur Verhulst

Fleur Verhulst woont met haar man Jordy en dochters Lisette en Madeleine in Rumbeke. Ze geeft halftijds les aan het vijfde leerjaar in basisschool Sprankel in Roeselare. Daarnaast is Fleur ook hobbykok en foodblogger. Op haar Instagrampagina @maison_madelise deelt ze gerechtjes en geeft ze een inkijk in het reilen en zeilen binnen haar gezin. Hier geeft Fleur vier tips.

© Brunchbar

Brunchen bij foodblogger Joline Soete in Kortrijk

“Brunchbar in Kortrijk is het concept van foodblogger Joline Soete. Wat een fantastische plek! Je kunt er ongelooflijk lekker ontbijten en brunchen/lunchen. De zaak bestaat nog niet erg lang, dus ik ben er nog maar twee keer geweest. Maar dit adresje behoort al zeker tot mijn favorieten. Eggs Benedict, toast avocado, American pancakes… aan alle gerechten geeft Joline haar eigen twist. Een aanrader zijn de Turkse eieren met aubergine en yoghurt.”

www.brunchbarkortrijk.be

© ‘t Roodhuis

Lunchen en dineren in gezellige brasserie in Rumbeke

“’t Roodhuis is een brasserie in Rumbeke. Vroeger grapte ik altijd dat als we een huis zouden kopen, het op wandelafstand van ‘t Roodhuis moest liggen. En dat is dus echt gelukt! Deze gezellige brasserie is gelegen aan het Bergmolenbos en heeft een erg leuk terras. Ze serveren er de Belgisch-Franse keuken én hebben de beste pannenkoeken uit de streek. Zelf kies ik vaak voor de opgevulde aardappel met zure room, kruiden en scampi’s. In de winter neem ik het liefst de kalfszwezeriken.”

© Bistro Maison Marie

Verfijnd lunchen en dineren in Roeselare

“Bistro Maison Marie in Roeselare is het ideale adresje voor als het eens iets meer mag zijn. Al is het niet zo dat je er niet met kinderen kunt komen. Er hangt een heel gemoedelijke sfeer in deze zaak met een heel erg Pinterestproof interieur. Je wordt er bovendien altijd heel hartelijk ontvangen. De gerechten zijn verfijnd en kies je uit de menukaart of de suggesties. Starten doen we graag met enkele tapas to share om ons daarna te laten verrassen door een van de suggesties.”

www.bistro-maisonmarie.be

© Fluweel

Betaalbare stijlvolle dameskleding in Rollegem-Kapelle

“Fluweel is gelegen in Rollegem-Kapelle. Deze dameszaak dankt haar naam aan de Algemene Fluweelweverij die in de jaren 1920 in Ledegem werd opgericht. Julie Dochy runt de boetiek. Het aanbod bestaat uit stijlvolle en betaalbare kleding van Scandinavische, Nederlandse en Belgische labels. Je vindt er zowel casual kleding om overdag te dragen als feestelijke outfits. De juwelen van onder meer Melano maken je look compleet. Ik spring maandelijks wel eens binnen, want er hangt altijd wel iets nieuws.”

www.fluweel.be