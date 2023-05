De favorieten van Astrid Dumolyn

Astrid Dumolyn woont in Blankenberge en werkt er bij de dienst Evenementen. In haar vrije tijd trekt ze naar het strand, de duinen of het bos met haar fotocamera. Momenteel is het werk van Astrid te zien in Adembenemende Plekken, een foto-expositie die de schoonheid van de kust in de kijker zet en die te zien is langs tramhaltes en bij ondernemers in de tien kustgemeentes. Hier deelt Astrid haar favoriete adresjes.

© SEA ME by Dot

Bohemienmode in Blankenberge

“SEA ME by Dot is mijn lievelingswinkel. Deze conceptstore in Blankenberge wordt gerund door Dot en haar twee dochters Jackie en Roxanne. De stijl is bohemien en laat dat nu net helemaal mijn ding zijn. Het aanbod telt leuke merken als Jaase, Moost Wanted en Fabienne Chapot. Heel tof is dat er ook een webshop is. De zaak bestaat trouwens twee jaar en dat wordt gevierd tijdens het weekend van 27 en 28 mei met modeshows en nog allerlei leuks.”

www.seame.be

© Boho Village Experience

Zomerbar in boho-stijl in Blankenberge

“Boho Village is een pop-upzomerbar in Blankenberge, vlak bij Floreal. Eind mei opent deze zomerbar voor het derde jaar zijn deuren. Ik kijk er alvast erg naar uit. Er staan ongelooflijk leuke feestjes en evenementen op het programma. Maar je kunt ook gewoon genieten in deze prachtige bar die helemaal ingericht is in boho-stijl. Een lekkere cocktail, een streepje muziek en aangenaam gezelschap: meer moet dat niet zijn.”

www.bohobar.be

© Lilo Beach

Nieuwe strandbar in Blankenberge

“Jarne De Fauw, een vriend van mij, is de kersverse uitbater van Lilo Beach in Blankenberge. Deze beachbar is open sinds de paasvakantie en er hangt een echte summervibe. Heel gezellig! Je kunt er terecht voor een heerlijke cocktail, een fris pilsje of gewoon voor iets fris. Aanrader is de Lilo Beach Cocktail.”

@lilobeach.8370

© De Stoepa

Gezellige eet- en praatkroeg in Brugge

“De Stoepa in Brugge is mijn alltime favorite. In deze eet- en praatkroeg aan de rand van de Brugse binnenstad is het niet alleen heel gezellig zitten binnen én buiten, het eten is er ook ongelooflijk lekker. Wat je ook kiest van de menukaart, het is onmogelijk om de mist in te gaan. Mij kun je altijd plezieren met een wokgerecht, de pasta vongole of tom kha kai, een soepgerecht uit de Thaise keuken.”

www.stoepa.be