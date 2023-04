De favorieten van Beth Jonckheere

Beth Jonckheere groeide op in Zerkegem en woont vandaag in Ettelgem. Ze werkt als yield employee bij touroperator TUI in Oostende. Beth houdt van reizen en uit eten gaan. De liefde voor lekker tafelen deelt ze met haar vriend Kyle Decock, die souschef is bij traiteur-cateraar Cardinal in Brugge. Hier deelt Beth vier adresjes.

© Bar Trottoir

Ontbijten in een ongedwongen sfeer in Oudenburg

“Bar Trottoir is gelegen in de gerenoveerde Abdijhoeve in Oudenburg. In deze gezellig ingerichte zaak kun je zowel ontbijten, lunchen als in de namiddag genieten van iets zoets. Er hangt een losse, ongedwongen sfeer. Ik ga er graag ontbijten op een vrije dag. Het ‘stief goed ontbijt’ is een aanrader. Dat bestaat uit (hoeve)broodjes, viennoiserie, allerlei soorten beleg al dan niet homemade, een eitje, gebakken spek en American pancakes.”

www.bartrottoir.be

© Auberge De Herborist

Culinaire topervaring in Brugge

“Auberge De Herborist in Brugge, mag dan wel zijn Michelinster verloren zijn, dit restaurant is en blijft een absolute topper. Chef-kok Alex en zijn team toveren de heerlijkste gerechten op tafel en gastvrouw Evy zorgt voor een immer vriendelijke ontvangst. We komen er graag, niet alleen omdat het er fantastisch lekker is, maar ook omdat mijn vriend er nog stage heeft gedaan. Ik ben een echte familiemens, dus ik geniet het liefst ten volle van deze culinaire ervaring in het gezelschap van mijn familie.”

www.aubergeherborist.be

© PREUS

Duurzaam lunchen en dineren in Brugge

“Ik ben er zelf nog niet geweest omdat het restaurant pas opent op donderdag 4 mei, maar ik kijk ongelooflijk uit om eens te gaan tafelen bij PREUS. Deze zaak is van de uitbaters van restaurant Komtuveu. Na zes jaar starten ze een nieuw avontuur in de Philipstockstraat in Brugge. Chef-kok Jelle draagt duurzaam koken erg hoog in het vaandel. Hij kokkerelt volgens het ritme van de natuur en de seizoenen en met het beste uit de Noordzee en de West-Vlaamse polders.”

www.restopreus.be

© Woondecoratie Jonckheere

Wooninspiratie opdoen in Zerkegem

“Woondecoratie Jonckheere is een familiebedrijf gespecialiseerd in woondecoratie. Al bijna 90 jaar is deze zaak een gevestigde waarde in het landelijke Zerkegem. Inspiratie opdoen in de winkel, kleuren en stoffen vergelijken, behangcollecties inkijken… Woondecoratie Jonckheere is gespecialiseerd in de volledige aanpak van interieurprojecten. Je kunt er ook terecht voor verf, woonaccessoires en de mooiste matjes van Mad About Mats.”

www.woondecoratiejonckheere.be