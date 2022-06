Bij restaurant Bassud in Torhout: tussen experiment en traditie

Een moderne, frisse en ambachtelijke keuken. Dat is waar Bassud voor staat. Chef Jan experimenteert met oude en nieuwe fermentatietechnieken en de houtskooloven. Sidekick Michèlle verwelkomt en verwarmt met haar ontvangst en puike natuurwijn én aangepaste kombucha.

Goed verscholen in het hartje van West-Vlaanderen, in het centrum van Torhout, ligt Bassud. Een verrassing van formaat. Na de opening in 2017 werden Chef Jan en gastvrouw Michèlle al snel opgepikt door Jong Keukengeweld Michelin en Gault&Millau, waar ze een score van 14 op 20 versierden. Een beloning voor de lokale en pure keuken die er wordt geserveerd. Wij nemen een vijfgangenmenu met aangepaste wijnen en de bob een aangepast kombucha-arrangement. Geen flauwe sapjes of zoete drankjes maar zelf gebrouwen gefermenteerd lekkers met lavas, rode biet, tijm en gember. Een reeks die zo goed past bij elk gerecht dat die zeker niet moet onder doen voor de eveneens puik uitgezochte natuurwijnen. Michèlle en Jan zijn perfect op elkaar afgestemd.

Ambachtelijk gastronomisch

We eten paling en garnaaltjes, roodbaars, rode biet met rundscarpaccio, oester en prei. Er volgt skrei met botersaus en knolselder en kalfslende. Op een perfect tempo en in de juiste verhoudingen. “We omschrijven onze keuken graag als ambachtelijk gastronomisch, maar zeer toegankelijk. We werken nauw samen met Boer Bas uit het Brugse Ommeland. Die stuurt wekelijks het aanbod door van groenten, fruit, zuivel en vlees van een twintigtal biotelers, kwekers en boeren.” Het is de signatuur van Bassud. Een aanrader voor liefhebbers van een klassieke keuken met een frisse twist, voor fijnproevers die houden van zuivel, maar ook van nieuwe ontdekkingen. Voor de restaurantbezoeker die verrast wil worden. Wij gaan moe, maar voldaan naar huis. En kopen voor thuis nog enkele flessen van de zelfgebrouwen Hulli-kombucha. Te bestellen via mail bij de chef. Doen!





Zuidstraat 42 in Torhout – http://www.bassud.be– Meer adressen op – www.hetlekkerewesten.be.