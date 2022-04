Bij Brasserie SurPlace in Brugge: 100% Vlaamse klassiekers

Brasserie SurPlace brengt de liefde voor lekker eten en wielrennen samen in een Vlaamse, seizoensgebonden brasseriekeuken. Denk aan grootmoeders rijkelijk gesmaakte recepten, van lek me liptje.

Vlaamse klassiekers, schuimende streekbieren van ‘t vat en een podiumplaats voor de koers. Zo profileert Brasserie SurPlace zich als nieuwkomer in het centrum van Brugge. Chef-kok Johan Verstraeten en partner Michele Van Vyve runden twintig jaar hun restaurant Noorderlicht in Hoeke, maar ruilden het Damse polderlandschap voor de Brugse kasseien. Na een grondige renovatie openden ze net na de lockdown in juli 2020 hun nieuwe zaak in de Sint-Amandsstraat, een toeristisch zijstraatje van de Grote Markt, waar je als local niet meteen je weg zoekt voor een avondje uit. En dus trekken we met veel goesting in een Vlaamse voorjaarsklassieker naar SurPlace.

“De bekende specialiteiten zoals mijn verse paling in ’t groen, met room of van de chef, de huisbereide steak tartaar of ‘Johans bouillabaise’ hebben we meegenomen vanuit Hoeke en blijven toppers op de kaart”, vertelt Johan. En dat geeft meteen de opzet van de brasserie weer. Hier schuif je graag de voeten onder tafel voor een goed thuisgevoel met Vlaamse klassiekers, de typische brasseriekeuken en lokale producten. Waarbij zowel de kaart als het interieur stevig knipogen naar het wielerhart van de chef. Want op boterhammen met pindakaas kun je de Tour de France niet winnen, zo luidt het bij SurPlace.

Verse noordzeevis

Op het seizoensgebonden suggestiebord blinken de Noordzeegerechten in onze ogen. Want geen krokanter en smeuïger voorgerecht dan een artisanale garnaalkroket toch? Mijn tafelgenoot laat zich de bisque van kreeft smaken en – zonder twijfel – kiezen we allebei voor de gebakken zeetong als hoofdgerecht. Gevolgd door profiteroles met vanille-ijs en warme chocolade en een chocolademousse.

“We werken graag zoveel mogelijk met 100% West-Vlaamse producten”, geeft Johan nog mee. “Wat enorm gesmaakt wordt door onze gasten. Een die goed scoort, is de charcuterieplank van het Pittemse Sint-Amandshof, samengesteld om te delen met vrienden. Kwaliteitsvlees van het Belgasconne-varken komt trouwens vaak terug op de kaart en de liefhebbers van het goeie streekbier? Die komen hier graag voor een Flandrien van ‘t vat.” (lacht)





Brasserie SurPlace, Sint-Amandsstraat 24 in Brugge – www.brasserie-surplace.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.