Bij Brasserie Henry in Oostende: genieten van minder bekende noordzeevis

Steenbolk, zeewolf, wulken… een blik op de kaart maakt meteen duidelijk dat chef Nick Wallaeys (46) van Brasserie Henry verzot is op de Noordzee en alles wat erin gevangen wordt. Die vangst verwerkt hij in erg smaakvolle gerechten.

Brasserie Henry is gelegen op de Oostendse zeedijk en lijkt op het eerste gezicht op een van de vele horecazaken met een groot terras met zicht op zee, maar niets is minder waar. Binnen vind je een rustiek en sober decor, maar vooral de menukaart onderscheidt zich van de andere zaken op de dijk.

“Een bewuste keuze”, zegt chef Nick Wallaeys, wiens verhaal erg intrigeert. Hij staat zelf pas vier jaar in de keuken na een loopbaan in de zaal. “Koken deed ik enkel thuis tot de vorige chef hier vertrok en ik mijn kans waagde. Ik wou geen zalm of scampi’s, maar volop inzetten op lokale streekproducten, uiteraard vooral uit de Noordzee. Het rundvlees haal ik bij de Oostendse klasseslager Burggraeve. En onze kaas komt onder meer van de Walhoeve in Veurne.”

Verrassende smaken

Beginnen doen we met een aperitiefje – er is keuze uit meerdere gins, mocktails, enz. – en een 100% West-Vlaams wachtbordje in samenwerking met streekproducent Deschildre met zeewierpaté van collega-chef Donald Deschagt, zelfgemaakte pickles, kaas van de Walhoeve…

Bij de voorgerechten springt één gerecht er meteen uit: tartaar van rode biet met wulken en blauwe bessen. “Op de Visserskaai staan van oudsher kraampjes met wulloks en ik wou daar iets mee doen, en zo kwam ik op dit gerecht”, legt Nick uit. En het moet gezegd worden, de smaken passen wonderwel bij elkaar en de wulken zijn verrassend lekker.

Piekenoas

Een van de voorbeelden van Nick is chef Filip Claeys van het tweesterrenrestaurant De Jonkman in Brugge. En dat merk je, want op het menu staan onder meer steenbolk en zeewolf. “Claeys noemt steenbolk de vis van de toekomst. Het is een heerlijk visje met een korte gaartijd”, weet Nick. De steenbolk wordt geserveerd met bulgur taboulé en crème van gebrande paprika. De zeewolf zit verwerkt in een erg smaakvolle bouillabaisse met langoustines, mosselen… en uiteraard de niet weg te denken toastjes met rouille en gruyère.

Afsluiten doen we met een carpaccio van ananas en een sorbet van platte kaas en granaatappel. Lekker verfrissend na de sterke smaken van het hoofdgerecht. Bij dit alles genoten we van een klassieke Pouilly Fumé, erg passend bij perfect bereide vis- en schaaldieren. Nog dit: wie liever een biertje drinkt, kan kiezen voor een Piekenoas. Dat biertje wordt speciaal voor Brasserie Henry gebrouwen door de Oostendse Stadsbrouwerij ’t Koelschip. En niet te vergeten ook een pluim voor de erg vriendelijke en aangename bediening.

Brasserie Henry, Albert I-Promenade 65, Oostende, www.brasseriehenry.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.