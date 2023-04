Wie leidt er in WestSprint? (6)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Boucle de l’Artois 1-2/4: Sander Inion: 5 punten (29ste in de eerste etappe)

HEREN JUNIOREN

Varsenare, 01/04, 85 km, 106 dlnrs. : 1. Corneel Vanslembrouck (15), 2. Seppe Leman (14), 6. Simon Bril (10), 10. Charles Rottey (6), 15. Viggo Vanneste (1).

Pévèle Classic, 02/04, 121 km, 149 dlnrs. : 1. Senna Remijn, 16. Lomme Van Den Meerssche (5), 29. Jenthe Verstraete (5).

HEREN NIEUWELINGEN

Zandvoorde, 01/04, 65 km, 84 dlnrs. : 1. Dawid Szulik, 4. Jasper Verbrugge (12), 5. Briek Plasman (11), 6. Raynaud Beke (10), 14. Emile Vanspeybrouck (2).

Pévèle Classic, 02/04, 75 km, 179 dlnrs. : 1. Mauro Keppens, 20. Lars De Clerck (5), 21. Zeno Durie (5), 23. Bas Vandenbulcke (5).

DAMES JUNIOREN

Omloop van Noordwest Overijssel 2/4: 1. Nikki Souren (Ndl) 8. Luca Vierstraete (16), 18. Nanoi Van Wettere (5)

DAMES NIEUWELINGEN

Omloop van Noordwest Overijssel 2/4: 1. Auke De Buysser 5. Jilke Michielsen (22) 11. Zita Gheysens (10)